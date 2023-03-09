網路詐騙多！金管會找數位平台跨部會研商 從2方向著手
為防堵網路投資詐騙，金管會今（9）日邀集包括Google、台灣臉書（Meta）等網路社群平台業者及國家通訊傳播委員會、公平會、數發部、台灣高等檢察署、法務部調查局及內政部刑事警察局等單位，召開「網路社群媒體金融投資廣告資訊管理機制」討論會議，會中並達成2大結論，包括相關部會均與Google及Meta成立聯繫窗口，以利後續深化合作與即時溝通，並提供緊急事件處理機制，同時也強化公私部門合作，建立假投資訊息蒐報作業流程。
記者顏真真／台北報導
網路社群媒體已成為當前民眾獲取資訊的重要管道，然而隨之而來的網路投資詐騙廣告也漸趨氾濫，為溯源減少投資詐騙廣告出現機率，金管會今日邀集網路社群平台業者，與NCC、數發部產業署等跨部會開會，會中除請刑事警察局說明詐騙集團利用網路社群媒體從事犯罪現況外，也請Google及Meta分別提出對於金融投資廣告資訊管理機制，並分享其與國外金融主管機關在防制金融投資詐騙方面經驗。
金管會證期局表示，會中也達成2大結識，除相關部會均與Google及Meta成立聯繫窗口，以利後續深化合作與即時溝通，並提供緊急事件的處理機制，還有就是強化公私部門合作，建立假投資訊息蒐報作業流程，金管會也與數位部、通傳會、公平會、高等檢察署、法務部調查局、刑事警察局建立聯繫窗口，以利後續聯繫協調。
證期局強調，為落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，除召開這次會議促成公私部門合作，建立假投資訊息蒐報機制，並促進從源頭處理投資詐騙廣告的成效外，金管會也將持續藉由多元且廣泛的教育及宣導措施提升及強化民眾「識詐」能力，以共同遏止金融投資詐騙對社會秩序與人民財產的擾亂與傷害。