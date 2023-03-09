台隆手創館進駐台中LaLaport 沉浸式賣場好買又好玩
過年期間擠爆人潮的台中日系購物中心LaLaport，又有新品牌全台最大的台隆手創館進駐。擁有近500坪超寬敞空間的台隆手創館，主打全新型態沉浸式賣場，集結逾2萬種日本商品，歡慶10日開幕，祭出消費滿2000元送200元優惠，要讓消費者好買、好玩又好拍照。
記者金武鳯/台中報導
以「大健康」為核心主軸打造的全新賣場，分別以「居家健康」、「健身美顏」、「療癒休閒」三大重點規劃13個體驗區，透過各種互動式場景，讓消費者透過雙手觸碰、自由體驗，帶來更美好的逛街感受！其中最大亮點是，體驗區全以日系主題打造，如昭和風格的台隆一丁目快閃街、重現日本澡堂的箱根溫泉秘境，滿滿美妝保養的澀谷美顏殿堂，更推出日本傳統釣鯉魚籤詩活動，不用飛日本，邁入賣場秒到日本！
此外，看好疫情後健康商機，台隆手創館 LaLaport台中店打造了「居家健康」專區，包含獨家販售日本ATEX折疊式輕便機能電動床，可監測睡眠數據幫助使用者調整睡眠模式，提升睡眠品質，體驗輕盈舒適睡眠，另有舒眠香氛、居家清潔收納等機能商品，助消費者居家空間再升級！還有台中限定的毛孩專區「和歌山毛孩樂園」，以日式和風設計與動態視覺道具打造主題空間， 獨家販售罐頭寵物床、有機植萃洗護系列，以及微醺貓草等日本零食等，讓消費者可以一站式購足毛孩所需。
先前疫情期間無法出國，掀起一陣露營瘋，因應這股風潮，台隆手創館 LaLaport台中店首度設立「輕井澤野營通」露營專區，引進多個日本知名戶外品牌，以大型戶外投影營造野外露營、電影院氛圍，最適合露營新手一次買齊！台中限定店還有「江戶手作職人」專區，邀請台灣知名手作品牌木匠兄妹進駐，實際帶領消費者體驗DIY樂趣！
開幕期間，台隆手創館 LaLaport台中店將祭出一系列歡慶活動，3/10-3/16單筆消費滿2,000元送200元台隆抵用券，3/10至3/12每日推出獨家排隊價商品，包含日本超夯伴手禮薯條三兄弟特價只要199元、三寶棒狀風味拉麵超低特價49元、日本主婦最愛的Ariel洗衣球特價99元等。