輕量化好操作！國軍採購T75K3　汰換老舊45手槍

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1985年時，義大利貝瑞塔公司M92手槍以較低廉價格獲選為美國新一代軍用手槍，美軍稱為M9手槍，共交付美國國防部60萬把M9手槍，取代從一次大戰開始使用，服役超過60年的M1911手槍。
不過，美國軍方接收M9手槍後發現問題不斷，先是一些較早交付的手槍開始產生裂縫和脫離，之後許多士兵抱怨M9的槍管容易進塵而造成卡彈，尤其在伊拉克與阿富汗等沙漠地區服役的美軍抱怨連連。
有鑒於M9手槍風評不佳，美國國防部開始尋找新一代手槍取代，2012年推動「模組化手槍系統」（Modular Handgun System，MHS）計畫 ，2017年元月宣佈由西格紹爾公司的P320手槍得標，贏得陸軍5.8億美元合約。美軍將全尺寸版本定名為M17，緊緻型為M18。美國空軍以2210萬美元（約6.59億元新台幣）購買12萬5000支M18手槍，M17/M18手槍陸軍也購買19.5萬把、海軍6.1萬把，海軍陸戰隊3.5萬把。
國防部軍備局205廠於1986年開始研發T75手槍，國軍的T75手槍外型仿自M9手槍，所以外型與M9手槍極為相似。1994年時推出改良型T75K1手槍配發部隊使用，整體重量由960克降至910公克，修改滑套、擊錘等設計，但彈匣容量不變。由於國軍長期不重視手槍射擊訓練，因此許多單位仍使用老舊的45手槍，其中多數是二戰後美援武器。
T75K3輕量化獲好評
2015年台北航太暨國防工業展上，軍備局205廠曾展出T75K2手槍，與T75K1手槍相較，槍身部分改為使用碳纖維材質，但由於價格過於昂貴未獲訂單。2017年再度推動研製案，陸軍司令部委由軍備局205廠研製T75K3手槍，2018年6月14通過陸軍戰術測評，9月19日進行結案測試，陸軍自2018年至2021年，分批採購1萬404把手槍。之後海軍陸戰隊、憲兵、全動署、海洋委員會海巡署艦隊分署也都採購T75K3手槍。
T75K3手槍參考各國主流槍枝性能與規格進行研改，除採用「多邊形光膛槍管」外，研改項目包含可讀式彈夾、擊錘簧、緩衝套筒總成、保險、滑蓋、扳機、彈匣扣、裝拆銷、機箱、槍管與U型護套等共計11項，槍枝重量較現行部隊使用重達1110公克的45手槍大幅下降，T75K3僅重800克，槍身長度更修正為200公厘，較舊式槍枝更能輕便攜帶。
相較於美軍亟欲擺脫M9手槍的夢魘，國軍則是以M9手槍外型持續改良，曾有立委質疑T75手槍已是30餘年設計，會有跟不上國際規格的疑慮，對此，軍備局205廠表示，自20世紀後，各國手槍外型與結構已無明顯變化。T75核心機構已屬成熟設計，不需要再做大幅改，因此以其為基礎發展新一代槍枝，T75與T75K3手槍的通用零件高達70％，對於人員訓練、後勤維保與戰術應用上都可與現行思維接軌。軍方官員更指出，T75K3手槍不輸外國的同級產品。