精品買起來！義享時尚廣場春季採買最強回饋限期推出

春天除了是春暖花開的季節，也是超好買的新品購物季。高雄義享時尚廣場3月9日至26日，特別推出「春季尊寵賓月」活動，首次規劃指定精品滿2萬現抵4仟的超殺20%回饋，另外，指定品牌化妝品、服飾也有滿3仟送3佰的10%回饋，優惠直逼週年慶等級，成為上半年度採購新品的最佳時機。
記者陳美嘉／高雄報導
義享時尚廣場3月9日至13日，規劃指定精品包含「dunhill、GEORG JENSEN、Longchamp、MONTBLANC、Michael Kors及床寢品牌席伊麗、丹普、易眠床」等共計8家品牌，單櫃消費滿2萬現抵4仟的20%現抵活動，像是1F GEORG JENSEN推出的「SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石耳環」，推薦價41,000元即可立享現抵8仟元以33,000元價格入手，搭配刷義享天地聯名卡分期還可加贈1,000元電子商品券，回饋高達近22%。
為回饋會員，義享3月9日至19日為期11天，推出義享卡會員於全館指定品牌消費累計滿3仟贈3佰電子商品券的誘人回饋；而全年罕有折扣的國際精品包含高雄獨家Celine、LOEWE、CHLOE等也有精品/大家電/3C品牌滿1萬贈6佰電子商品券的6%購物回饋。
而為了提供會員更豐富超值的購物體驗，在3月20日至26日期間，義享時尚廣場也推出「會員點數大金喜」活動，凡義享卡會員扣點數100點即可兌換100元電子抵用金、扣點數300點可兌換500元電子抵用金，點數價值直接放大4倍！讓會員輕鬆消費累積點數，再用點數換取更多的購物優惠；更多活動詳情，可至義享時尚廣場官網查詢。