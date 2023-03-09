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習近平的「茶杯統治術」？全國人大會議只有他桌前兩杯茶

▲中共總書記習近平出席全國人大會議，會場中唯獨他的桌子上放了兩個茶杯，別人都只有一個茶杯。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共總書記習近平出席全國人大會議，會場中唯獨他的桌子上放了兩個茶杯，別人都只有一個茶杯。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國最近正在舉行一年一度的「兩會」，全國政協與全國人大會議於4日、5日揭幕，中共總書記習近平也有出席參加，昨天並針對解放軍和武警部隊代表團發言，強調要營造保衛國防的濃厚氛圍。不過比起習近平說了什麼，他桌前的「兩個茶杯」更加引發好奇，因為習近平是全場唯一桌上放有兩個茶杯的人，這似乎不是巧合。

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▲中國全國人大會議上，眼尖的話可以發現會場內只有習近平桌上擺了兩杯茶。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國全國人大會議上，眼尖的話可以發現會場內只有習近平桌上擺了兩杯茶。（圖／美聯社／達志影像）
根據《BBC》報導，全國人大會議雖然理論上是擁有最高權力的國家議會，但實際上只是中國共產黨的橡皮圖章，談話內容大多遵循黨的意志，沒什麼新意。

但有趣的是，整個會場之中，只有習近平的桌子上擺了兩個茶杯。而且《BBC》發揮出柯南精神，發現早在2021年，習近平就開始在自己桌前擺兩杯茶，只是一開始外界都以為這是因應疫情的措施，不過這唯他獨有的「兩杯茶」卻一直延續到了今年全國人大。

《BBC》分析，全國人大實質上就是習近平展現權力意志的舞台，而習近平似乎也慣於在這種場合上施展某些權謀治術，比如去年中共二十大胡錦濤被架離的「名場面」，至今外界也不確定到底發生什麼事，有人就認為這只是習近平立威的「表演」，而會場中專屬於習獨有的桌前兩杯茶，可能也是一種類似伎倆。《BBC》報導最後還打趣，當然問題或許也有簡單解釋：習近平很容易口渴？

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