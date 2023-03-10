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漢堡王「3套餐激殺99元」被挖出！頂呱呱2顆呱呱包才95元

▲百元有找速食優惠被挖出！漢堡王「3套餐激殺99元」，漢堡＋薯條＋中杯可樂只要99元；頂呱呱歡慶38女王節，限定momo平台電子票券爽吃99元套餐，大家最愛的2個呱呱包更只要95元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲百元有找速食優惠被挖出！漢堡王「3套餐激殺99元」，漢堡＋薯條＋中杯可樂只要99元；頂呱呱歡慶38女王節，限定momo平台電子票券爽吃99元套餐，大家最愛的2個呱呱包更只要95元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

物價越漲越回不去！小資族懂得聰明省荷包才是王道，《NOWnews今日新聞》幫大家挖出百元有找速食優惠！漢堡王「3套餐激殺99元」，雙起士培根牛肉堡、花生培根脆雞堡、華鱈魚堡，分別搭配小薯條＋中杯可樂都只要99元；頂呱呱歡慶38女王節，限定momo平台購買電子票券，爽吃「女王99寵愛餐」呱呱包＋地瓜薯條＋中杯可樂也只要99元，大家最愛的2顆呱呱包竟然才95元。

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漢堡王官網獨家祭出3款99元小資經濟餐，而且漢堡、薯條、可樂通通都沒少，主打雙起士培根牛肉堡、花生培根脆雞堡、華鱈魚堡，分別搭配小薯條＋中杯可樂，通通只要99元；而且小薯條也可更換小辣薯球，飲料也有可樂、七喜、檸檬茶等7款口味隨你換。

而且現在官網還祭出獨家折扣碼優惠，消費滿199元，輸入「BKSALE」免費送中份辣薯球；消費滿399元，輸入「BK399」免費吃中份洋蔥圈。「3月華堡日」呼應白色情人節，3/11至3/14於官網預訂指定華堡系列套餐，輸入「LOVEBK」選擇3/15取餐，就送小華堡乙顆，加碼再抽「妮維雅千元禮包」。

頂呱呱則是歡慶38女王節，即日起至3/31，限定momo平台購買電子票券，可以爽吃「女王99寵愛餐」呱呱包 x 1＋地瓜薯條 x 1＋可口可樂(M) x 1只要99元，大家最愛的2個呱呱包竟然才95元，花銅板價38元也可以買到甜甜包 x 4。提醒大家，商場店及部分門市不參與喔！

▲漢堡王官網獨家「3套餐激殺99元」。（圖／翻攝自漢堡王FB）
▲漢堡王官網獨家「3套餐激殺99元」。（圖／翻攝自漢堡王FB）
▲頂呱呱歡慶女王節也有99元寵愛餐，2顆呱呱包更只要95元。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
▲頂呱呱歡慶女王節也有99元寵愛餐，2顆呱呱包更只要95元。（圖／翻攝自頂呱呱FB）

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