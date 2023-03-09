經典賽／古巴緊張囉！延長賽崩盤輸義大利吞二連敗

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義大利隊先發投手「黑暗騎士」Matt Harvey前兩局表現出色，只用了24球就解決6位打者，送出一次保送、沒有被敲安，但是3局上出現亂流，被連敲兩安後，古巴隊第一棒Yoelkis Guibert觸擊成功，形成一人出局，二、三壘有人的局面，但他馬上讓古巴隊打者接連打出界外飛球以及滾地球化解危機，但也因此退場，今晚他僅用40球就投完3局，被打出兩支安打，投出一次保送，沒有失分。
雖然Harvey繳出3局好投，但古巴隊先發投手Roenis Elías今晚的表現更加優異，用極限的67球投滿5局，只被打出兩支安打，送出三次三振無失分，但他退場後，古巴隊反而浮現危機，第二任投手Jose Rodriguez在6局上半登板後被連敲3支安打，只解決一人就留下滿壘的局面給下一任投手Naykel Cruz，雖然被義大利隊Brett Sullivan敲出高飛犧牲打失一分，但後續成功守下，把傷害降到最小。
Cruz在7局上半續投，卻被義大利該局首棒打者Nicky Lopez敲安後就被緊急換下場，交由日職福岡軟銀鷹隊守護神Livan Moinelo接替，然而Moinelo在上場後，雖然先送1K，但是馬上被義大利隊第9棒Miles Mastrobuoni敲出長打，失掉古巴隊此役的第2分。
古巴在7局下趁著義大利隊中外野手Ben DeLuzio的失誤，首名打者Erisbel Arruebarrena直奔三壘，並靠著下一棒Lorenzo Quintana的安打破蛋追回一分，8局下一人出局時，前日職洋將Despaigne擊出深遠長打奔上二壘，「天下一品」游擊手Arruebarrena補上關鍵安打追平，但進入延長賽後，義大利火力全開，接連敲出三支安打狂掃4分，雖然古巴在10局下也追回一分，但仍無力反攻，讓義大利拿下關鍵的首勝。
今晚義大利隊整場共擊出11支安打，有四位打者單場敲出雙安，分別是第三、四、七、九棒Vinnie Pasquantino、Dominic Fletcher、Nicky Lopez、Miles Mastrobuoni，打線在延長賽即時回神，是贏球關鍵。
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