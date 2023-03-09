壓制黑幫氣焰 雄警強力臨檢、掃蕩幫派經濟命脈、槍毒
高雄市政府警察局為掃蕩黑道幫派所經營依附之行業及滋事場所，壓制黑幫氣焰並斬斷經濟命脈，市警局長林炎田今(9)日晚間特別率領高市警局全體同仁執行「幫派組合專案臨檢」勤務，局長林炎田強調，警察齊心維護治安，絕不容不法分子囂張、挑釁公權力，更不許黑幫分子張揚活動，務求以實際行動貫徹執法掃蕩決心。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警方除透過優勢警力進行「幫派組合專案臨檢」，重點掃蕩黑道幫派所經營依附之行業及滋事場所外，並將運用「第三方警政」措施，動員市府各局處行政能量實施干預，壓制黑幫氣焰並斬斷經濟命脈。統計今(112)年2月止，共檢肅治平專案目標24人、隨附成員142人，較去(111)年同期治平專案目標增加16人(+200%)，附隨成員增加84人(+145%)。壓制街頭暴力聚眾鬥毆案件，較去(111)年同期發生減少6件(-26%)，成效顯著。
同時，高市警局也要求各外勤偵查隊、分駐（派出）所第一線同仁，針對槍枝、毒品展開重點打擊掃蕩，積極佈線並提升線上巡邏盤查強度。今天，鳳山分局偵查隊與刑事局第八大隊偵四隊、六龜分局及保大霹靂小組等單位共辦，偵破犯嫌黃OO涉嫌販賣槍械案，查獲黃嫌持有槍械毒品，共計查扣Carl Walther銀色、黑色手槍各1把、Glock 43黑色手槍1把、黑色長槍槍身（無槍管）1把、子彈6發、毒品海洛因毛重174.53公克、安非他命毛重38.44公克、手機1支等證物。
另三民第二分局鼎金所員警，也於今天上午10時50分許獲報盤查轄區路邊停靠可疑車輛，遭遇陳姓駕駛人拒檢逃離倒車衝撞警車，盤查同仁機敏請求支援警力，英勇負傷牽制陳男，經支援警力到場成功圍捕壓制犯嫌後，發現陳男係高雄地院與橋頭地檢、橋頭地院所發布之槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪與妨害秩序罪之通緝犯，並當場於車內起獲衝鋒槍1支(含彈匣2個)、手槍1支(含彈匣1個)、90子彈40發、空彈殼13發、第二級毒品安非他命2包(毛重1.8公克及4公克)、第三級毒品FM2共3小包(毛重6公克)。
警察局長林炎田對於全體同仁能齊心以實際行動展現執法決心表示感謝，亦勉勵全體同仁，應持續強化槍毒掃蕩與幫派暴力不法份子檢肅壓制，本(9)日晚間更親自率隊動員各分局優勢警力，針對轄區所屬舞廳、酒店、酒吧等大型娛樂場所實施專案臨檢，以最實際的執法作為，展現執法決心，壓制不法、安定民心。