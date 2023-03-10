經典賽／中華隊遭巴拿馬血洗！教練、球員維基履歷全遭殃

經典賽／體驗過了「台灣式應援」　Piazza直指明天是硬仗

▲義大利隊總教練Mike Piazza（圖／記者簡名杉攝）
▲義大利隊總教練Mike Piazza（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉/台中報導

義大利隊今天在延長賽艱辛以6比3擊敗古巴，拿下本屆經典賽首勝，總教練Mike Piazza在賽後先恭喜球員奪勝，認為他們都努力到最後一刻，雖然過程中有些分數應該拿到卻沒拿下，讓古巴有機會一路緊逼，並屢屢演出守備美技，使得氣勢倒向他們那邊，雖然在比賽中有犯一些錯誤，但球員們的表現都非常優異，這場比賽對他們來說是一場重要的勝利。

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談到今晚的先發投手「黑暗騎士」Matt Harvey，僅投3局、40球就退場，Piazza透露，他並沒有自己要求退場，原本可能還能投個10球左右，把他換下場是按照投手調度的安排。


本屆義大利隊的球員們幾乎都有留著「小鬍子」，Piazza透露這是「團隊精神」的象徵，球員們也有邀他把原本的鬍子剃掉加入，Piazza笑說他本來不想這樣做，但有幾位球員玩得很開心，讓他感覺更團結，所以也把自己的鬍子修掉。


延長賽的關鍵盜壘調度，Piazza指出這是他跟當事人Sal Frelick一起做的決定，認為Frelick是位熱情的選手，希望他能展現自我，Piazza也說他不喜歡控制球員，盼球員們在場上都能夠做出聰明的決定，所以當Frelick做出盜壘的決定時也選擇信任他。


明天晚上將對戰「地主」中華隊，Piazza說他原本就預期中華隊在主場會是不好對付的球隊，並且不會低估對手，會全力以赴應戰，他也認為中華隊是一支基本功很好的球隊，雖然力道、身材不如歐美球隊，但紀律、基本功、控球都不好對付，而關於台灣專屬的「應援方式」，Piazza透露他們已經有體驗過了，重要的還是專注在自己的比賽上，預期到明天會有「瘋狂」的台灣球迷們，今晚回去會好好休息，明天還有一場硬仗要打。



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