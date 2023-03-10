金融股拋售、失業救濟人數高於預期！美股道瓊重挫543點
美國上週首次申請失業救濟人數達21.1萬人，高於預期，加上金融股表現不佳，美股9日全線收黑，其中道瓊工業指數終場更是重跌543點。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
9日收盤，道瓊工業指數下挫543.54點或1.66%，以32254.86點作收；標準普爾500指數挫跌73.69點或1.85%，收3918.32點；科技股那斯達克指數大跌237.64點或2.05%，收11338.36點；費城半導體指數下滑61.18點或2.01%，收2980.21點。
由於避險情緒升溫， 銀行和其他金融股遭到拋售，9日美國股市普遍呈跌勢。有分析認為，投資者是在為週五的非農就業報告做準備，在那之前，投資者已收到了更多關於勞動力市場狀況的消息，包含截至3月4日當週的初次請領失業金人數，增幅超過預期，表明勞動力市場可能開始放緩。
美國金融機構「50 Park Investments」首席執行長沙漢（Adam Sarhan）指出，先前股市上漲是基於聯準會可能會停止升息的假設，但聯準會已表示情況並非如此，似乎沒有數據表明聯準會將停止升息，市場暫時看不到能讓股市看漲的催化劑。