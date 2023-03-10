張鈞甯PO自拍！被讚「整容醫生不錯」 她15字回應
女神張鈞甯出道21年，影視雙棲，拍過《白色巨塔》、《武媚娘傳奇》、《溫暖的弦》、《如懿傳》、《緝魂》等作品，她近日到法國參加巴黎時裝週，昨（9日）在小紅書分享一張自拍照片，遭大陸網友諷「台灣整型醫生確實不錯」，對此，張鈞甯親自回應。
記者楊穎軒／綜合報導
張鈞甯受邀出席香奈兒（Chanel）秋冬大秀，工作結束後小酌偷閒，照片中，她一頭俐落短髮襯托精緻臉蛋，手拿酒精飲品，40歲狀態極佳，配文寫下：「下班就是要喝一杯！啊哈哈哈啊哈哈哈～c'est la vie（這就是生活）！」好心情藏不住。
一名網友留言酸：「灣灣DO臉醫生確實不錯（台灣做臉醫生確實不錯）。」指張鈞甯整容的效果很好，張鈞甯本人看到後大方回應：「沒弄過耶，至少目前沒有，哈哈啊哈哈！」情商之高令人佩服，其他網友力挺：「人家骨相美女，抗老」、「有沒有可能沒DO（整容）過呢」、「主要是運動，甯經常跑步」、「人家天生麗質」！
有網友詢問張鈞甯保養方法，「運動可以減輕臉部皺紋嗎？」張鈞甯回「可以」，有人進一步問「晨跑總岔氣怎麼辦」，張鈞甯分享心得：「呼吸沒調好，吸吸吐，試試看。」相當親切。