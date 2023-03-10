經典賽／遭酸要換國球！台灣爆「1球類」超強 成績曝光
棒球被台灣人視為是國球，不過日前2023棒球經典賽開打之後，中華隊首戰遭到巴拿馬血洗，讓球迷相當傻眼，這也是中華隊跨屆的7連敗。對此，就有網友討論「台灣現在的國球是不是應該更換了啊？」貼文釣出不少網友指出其實台灣的「巧固球」強到不行，在該領域可說是稱霸四方。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「自古以來，台灣人整天吹棒球是國球，結果吹到職棒簽賭、打假球，現在十年經典賽又被屌打，常常在喊好想贏韓國，但這次徹底讓大眾死心了嗎？有沒有國球要換成哪種球的卦？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「只能說就換成巧固球，還比較符合國球」、「巧固球是真的強，可以考慮替換」、「巧固球強得跟鬼一樣」、「我記得撞球也不錯啊」、「台灣羽球算是蠻強的吧」、「羽球我還覺得比較像國球」、「巧固球橫掃啦，國際賽一堆冠軍」而所謂巧固球的玩法，即是球員在3公尺半圓的禁區射球打向網子，球反彈超過禁區後，對手若未能接到球，即算得分。
而事實上，查看台灣巧固球在國際上成績，就多次拿下世錦賽的冠軍，從1984年開始，不論是男子組還是女子組，幾乎都是金牌不間斷，幾乎可以說是完全沒對手的地步，然而從2009年至今，國際巧固球總會（FITB）會長都是台灣人，顯見巧固球台灣的表現，在國際間可以說是有目共睹。