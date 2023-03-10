台股早盤跌逾200點 觀光餐飲抗跌、龍德造船上市狂飆
市場擔憂聯準會將鷹派升息，美股四大指數昨（9）日皆走跌，台北股市今（10）日開低，早盤跌超過200點，下殺來到15569點，跌幅1%以上。權值王台積電領跌，早盤跌7元，來到514元，跌幅1%。其他重要電子股聯發科、鴻海、大立光、國巨、日月光、台達電都跌超過1%。今日盤面焦點為觀光與餐飲，另外軍工股龍德造船上市，早盤飆漲189%，來到86.7元。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數下跌543.54點，或1.66%，收32254.86點；那斯達克指數下跌237.65點，或2.05%，收11338.35點；標普500指數下跌73.69點，或1.85%，收3918.32點；費城半導體指數下跌61.17點，或2.01%，收2980.21點。
受到美股影響，台北股市今日早盤下挫超過200點，下殺來到15569點，跌幅1%以上。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌7元，來到514元，跌幅超過1%。聯電跌1%左右，世界先進跌近2%、力積電同樣跌逾1%。其他重要電子股也回檔，聯發科、鴻海、南亞科、和碩、大立光、緯創、國巨、日月光、台達電都跌逾1%。
兩岸重啟直航，觀光與餐飲股紅通通，鳳凰、雲品、雄獅漲2%，王品、山富漲1%多，六角與老四川也漲1%。陽明海運2022年獲利1806億元，宣布配息20元，今日股價強勢漲2%，來到68.5元。另外，軍工股龍德造船今日興櫃轉上市，昨日收在87元，上市每股承銷價30元，早盤飆漲189%，來到86.7元。