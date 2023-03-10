英首相府：將與法國討論印太區域常態部署航艦

我是廣告 請繼續往下閱讀
首相府提到，英、法是在印太區域活動足跡最廣泛的歐洲國家，而印太區域與歐洲的安全密不可分。
另一方面，過去10年，英、法往往分別是北大西洋公約組織（NATO）整體貢獻度第一和第二大的歐洲國家，同時也是聯合國安全理事會僅有兩個來自歐洲的常任理事國，且是僅有兩個擁有核武的歐洲國家，因此有責任合作共同確保歐洲安全。
英、法上一次舉行高峰會是在2018年，地點在英國。根據首相府提供的資料，此次高峰會將在法國總統府艾里賽宮（Élysée Palace）展開，雙方預定在格林威治標準時間下午2時舉行聯合記者會。
英國代表團陣容浩大，首相蘇納克（Rishi Sunak）將與外交大臣柯維立（James Cleverly）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）、能源安全與淨零事務大臣夏普斯（Grant Shapps）、交通運輸大臣哈波（Mark Harper），以及環境、食品暨鄉村事務大臣柯菲（Thérèse Coffey）等高階官員訪法。
英國首相府表示，峰會重點議題包括經英吉利海峽自歐洲大陸偷渡至英國的非法移民、能源供給、俄羅斯等國家構成的安全威脅。
蘇納克將與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）研商如何強化北約，以保衛兩國民眾安全，並進一步強化烏克蘭現階段與長期的自我防衛能力。
英、法雙方將就增進軍事互操作性、協同作戰能力及軍工業合作達成共識，包括共同研發符合北約需求的下一代深度精準打擊武器。在支援烏克蘭方面，雙方將協調武器供應事宜及共同訓練烏軍陸戰隊。雙方也將談及北約成員國提供烏克蘭長期安全保障的可能作法。
英國2月上旬率先宣布將訓練烏軍飛行員和陸戰隊，烏國飛官將獲得操作北約規格戰機的能力。
在促進歐洲整體安全方面，首相府提到，蘇納克將宣布英國確定明年主辦「歐洲政治共同體」（European Political Community）第4次會議。
「歐洲政治共同體」是馬克宏去年5月提出的倡議，是較歐洲聯盟鬆散許多的跨政府對話平台，參與資格不限歐盟成員國。
共同體第一次會議去年10月於捷克布拉格舉行，總計有來自超過40個歐洲國家的領導人參加，第2次和第3次會議將依序於今年6月在摩爾多瓦、10月在西班牙舉行。「歐洲政治共同體」同時被視為是烏克蘭在順利加入歐盟前的替代方案。（編輯：陳惠珍）1120310