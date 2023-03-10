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開放中國10定期直航點　陳建仁：釋出善意盼雙方健康交流

▲陳建仁表示，考慮到國人有與中國交往的需求，陸委會也對中國釋出最大善意，開放10個航點，期盼雙方能健康、有效交流。（圖／記者陳明中攝）
▲陳建仁表示，考慮到國人有與中國交往的需求，陸委會也對中國釋出最大善意，開放10個航點，期盼雙方能健康、有效交流。（圖／記者陳明中攝）

記者黃宣尹／台北報導

陸委會昨日宣布，與中國之間現有有5個航點繼續直航，另規劃今日起開放10個定期航班航點及13個包機航點，並於清明節前開放小三通客運中轉。行政院長陳建仁今（10）日上午赴立法院備詢時，在進入議場前受訪表示，我國疫情已經控制相當不錯，世界各國也在緩解當中，因此考慮國人有與中國交往的需求，陸委會也對中國釋出最大善意拍板開放10個航點，希望讓台灣與中國健康、有效交流。

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陸委會昨日宣布，目前我國飛往中國有5個航點，包括上海浦東、上海虹橋、廈門、北京、成都，將繼續執行，並再增加開放深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10定期航班航點；另開放13個包機航點待交通部公布細節後實施。此外，也將於清明節前開放小三通客運中轉。

陳建仁對此表示，我國疫情在大家共同努力下，已經控制相當不錯，去年10月開始解封國境，國人生活逐漸恢復日常。最近政府推出「疫苗加一、解封安心」活動，讓疫情控制逐漸緩解，而世界各國也一樣在緩解當中，因此也就進一步考慮到國人有與中國交往的需求。

陳建仁說，陸委會釋出台灣的最大善意，在溝通討論過程當中，拍板開放10個航點，且會在航點開放、申請包機以及小三通中轉方面提出讓國人更方便交流的管道，希望與中國的關係透過這樣的途徑，達到總統蔡英文要求的健康、有效交流。

展現最大善意！陸委會：明起再開放10個兩岸直航點

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