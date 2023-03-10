好市多「海鮮神物」二度上架！價格暴漲1000元 會員傻眼
好市多因為經常推出新商品，加上經濟實惠的價格，成為時下不少家庭補貨賣場的首選。然而，近日就有網友分享好市多重新上架了「日本乾燥干貝」，但沒想到一看價格卻嚇歪，整整和之前價格相差「1000元」，讓不少會員看了相當傻眼表示「這漲價幅度誰要買啊.....」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」分享情報，「日本乾燥干貝好市多再次上架啦！不過壞消息是，這次上架直接漲價1000元啊！真的貴爆！」只見貼出的照片，外包裝寫著一包乾燥干貝大約有200至300顆，產地是北海道，仔細搜尋社團內，在去年六月時就有社團成員分享過，當時候一包售價3499元，沒想到如今二度上架，價格卻漲價1000元。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這是把日幣當台幣在賣吧，漲價一千是怎樣」、「我決定買個十包，過年去迪化街擺攤XD」、「突然覺得迪化街真便宜....」、「這要跟朋友分裝才不會那麼痛吧....漲一千真的扯」、「一次漲1000是什麼情況啊」、「沒看過有一次漲價1000的東西，太誇張」。
不過，也有人出面表示「身為一個常常網購買日貨的人，只能說即使是在日本的網購，小顆的SAS等級干貝早就已經是500公克/8800日幣 ，換算起來1公斤也早就超過四千了好嗎？如果1公斤抓200-300顆，那大概是S到SA等級，日亞的價格是9500日幣/500公克」、「只能說太多人吃米不知米價，你去日本網購回來這包，看成本要多少」。