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移工分享印象最深課程　一站式中心曝

▲一站式服務中心雙語人員（左）接待移工入住。（圖／報系資料照）
▲一站式服務中心雙語人員（左）接待移工入住。（圖／報系資料照）

記者賴正琳／綜合報導

台灣人口結構日趨老化，照護需求日增，需要家事移工幫忙，但是誰來幫忙移工認識台灣呢？勞動部在桃園及高雄的移工一站式服務中心自今(112)年1月1日起正式啟用，每日在桃園、高雄兩地機場，接引入境的新聘家事移工至中心參與入國講習。

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新聘家事移工抵達機場後，安排雙語專人及專車進行接至一站式中心，為協助移工快速了解國內的法令及自身相關的勞動權益，入國講習期間，依移工母語別安排8小時的實體及數位講習課程。印尼移工RAHYAU在完成課程得到完訓證明時分享，剛進來台灣時很緊張，以前對台灣的法令和生活上的事情都不是很懂，這次再來工作，進到一站式中心，就感受到台灣政府對勞工的協助和照顧，在上課的時候，就很認真學習，印象最深刻的就是「聘僱權益」課程，像是課程影片裏面有提到，如果居留證快過期應該怎麼辦，可以跟移民署求助，讓她安心不少。

「聘僱權益」課程可以說是家事移工的大補帖，透過實例解說，把生硬的工作權益及聘僱法令，變成移工容易理解的資訊。其他還有「生活適應」課程，可以認識台灣在地文化資訊，透過「衛教健保」課程，認識台灣的醫療服務及全民健保，「職業安全」課程，則提醒家事工作常見樓梯滾落、地滑跌倒等傷害，每堂課程都是為移工量身打造，透過權益講習，讓移工的權益一點就通。

 一站式中心表示，每梯次家事移工完訓，等待核發居留證，聘僱許可及完訓證明時，一站式服務人員都會仔細協助移工整理好所要領取的證件，移工領到證件後，都對一站式服務人員開心地說謝謝。同是來自印尼的MUSARI也分享，以前我們體檢前所有移工都睡在一起，住的地方沒像一站式中心提供的環境和設備那樣的好，第二次進來台灣，來到中心被嚇了一跳，住的很舒服，而且還有完整的影片宣導，更了解台灣的生活和法律。

一站式服務人員指出，每每聽到移工朋友這些分享，不但感動，更深刻瞭解原來移工對參加入國講習也有許多期待，對過程中的各種體驗都感到新鮮，完訓帶來滿滿的成就感。看著每一批移工完成講習，期待著展開新生活，想想ㄧ年能為將近5萬名需要看護工的家庭努力，真是ㄧ件值得的事。想瞭解更多移工一站式服務相關資訊，可進入「移工一站式服務網」(網址：https://fwots.wda.gov.tw)查詢，也可電洽移工一站式服務中心(03-2525838)或1955勞工諮詢專線。

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