移工分享印象最深課程　一站式中心曝

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「聘僱權益」課程可以說是家事移工的大補帖，透過實例解說，把生硬的工作權益及聘僱法令，變成移工容易理解的資訊。其他還有「生活適應」課程，可以認識台灣在地文化資訊，透過「衛教健保」課程，認識台灣的醫療服務及全民健保，「職業安全」課程，則提醒家事工作常見樓梯滾落、地滑跌倒等傷害，每堂課程都是為移工量身打造，透過權益講習，讓移工的權益一點就通。
一站式中心表示，每梯次家事移工完訓，等待核發居留證，聘僱許可及完訓證明時，一站式服務人員都會仔細協助移工整理好所要領取的證件，移工領到證件後，都對一站式服務人員開心地說謝謝。同是來自印尼的MUSARI也分享，以前我們體檢前所有移工都睡在一起，住的地方沒像一站式中心提供的環境和設備那樣的好，第二次進來台灣，來到中心被嚇了一跳，住的很舒服，而且還有完整的影片宣導，更了解台灣的生活和法律。
一站式服務人員指出，每每聽到移工朋友這些分享，不但感動，更深刻瞭解原來移工對參加入國講習也有許多期待，對過程中的各種體驗都感到新鮮，完訓帶來滿滿的成就感。看著每一批移工完成講習，期待著展開新生活，想想ㄧ年能為將近5萬名需要看護工的家庭努力，真是ㄧ件值得的事。想瞭解更多移工一站式服務相關資訊，可進入「移工一站式服務網」(網址：https://fwots.wda.gov.tw)查詢，也可電洽移工一站式服務中心(03-2525838)或1955勞工諮詢專線。