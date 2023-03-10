《黑暗榮耀2》來了！6條線索全是雷　這組密碼藏天大祕密

專訪／《黑的教育》成金馬遺珠！蔡凡熙：記住角色就好

▲蔡凡熙主演《黑的教育》，表現令人驚豔，可惜未能入圍金馬。（圖／記者陳明中攝影）
▲蔡凡熙主演《黑的教育》，表現令人驚豔，可惜未能入圍金馬。（圖／記者陳明中攝影）

記者江芷稜/專訪

如果九把刀的《那些年，我們一起追的女孩》是情緒層層堆疊，最後使出重拳逼出你眼淚的抒情文，那麼柯震東的導演處女作《黑的教育》，就是一篇開門見山的驚悚文，用大量特寫讓你直視社會的黑暗面，絲毫沒有矯情的空間。

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《黑的教育》描述由蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯飾演的三位高中生，在畢業的那晚交換內心深處最黑暗的祕密，意外引發一場犯罪事件，故事節奏明快、鏡頭轉換俐落，短短77分鐘不像場電影，反而像經歷一場真實社會案件，暢快淋漓，一氣呵成，血腥但很真實。

獲得金馬最佳男配角的朱軒洋，使壞無極限的神情，讓電影開頭就充滿吸引力，能奪獎並不意外，但在蔡凡熙把油漆潑向春風的剎那間，攻守角色隨之交換，他演活了一個懦弱無比又想逃出生天的少年，蒼白虛弱、冷汗直流，每個眼神都有戲，甚至連微微顫抖的臥蠶、太陽穴，都像會演戲般的緊捉住人心，令人無法預測下一步，堪稱全片的焦點。

▲左起朱軒洋、宋柏緯、蔡凡熙在《黑的教育》翻轉形象集體黑化。（圖／禾豐九路提供）
▲朱軒洋（左起）、宋柏緯、蔡凡熙在《黑的教育》翻轉形象集體黑化。（圖／禾豐九路提供）
▲蔡凡熙在《黑的教育》手拿恐怖斷指扭曲神情曝光。（圖／禾豐九路提供）
▲蔡凡熙在《黑的教育》手拿恐怖斷指扭曲神情曝光。（圖／禾豐九路提供）
▲蔡凡熙主演《黑的教育》。（圖／記者陳明中攝影）
▲蔡凡熙主演《黑的教育》，推翻暖男形象，獲得觀眾肯定。（圖／記者陳明中攝影）
演活懦弱畢業生　柯震東鼓勵：你很強

擁有一張亦正亦邪的臉龐，無疑是蔡凡熙的最大優勢，他可以是《通靈少女》的暖男學長阿樂，露出大白牙的微笑融化少女心房，卻也能像《報告老師！怪怪怪怪物！》裡的壞學生，用同樣一張帥臉笑到你心裡發寒。

曾入圍金鐘、金馬新演員，最後都與獎項擦肩而過，年僅25歲的蔡凡熙，承認心裡難免失落，態度較為悲觀的他，以往總覺得沒有期望就不會失望，得知入圍就有加倍的快樂，這次《黑的教育》的悵然來自於外界的眾多鼓勵，導演柯震東總是稱讚他很強，可惜最後成為金馬遺珠。

「入圍這個感覺很奇妙，雖然是個肯定，即使入圍了也未必被看好，但畢竟是個成就，這次會很失落的原因，因為得到很多來自外界的稱讚，相信我能入圍。沒關係下次再拚一下，要遇到一個適合自己的角色很難，也需要運氣」。

▲《通靈少女》劇照，郭書瑤、蔡凡熙。（圖／HBO Asia，2017.04.28）
▲蔡凡熙（右）以《通靈少女》出道，並以此入圍金鐘獎。（圖／HBO Asia，2017.04.28）
蔡凡熙在《癡情男子漢》中的造型。（圖／取自蔡凡熙臉書）
▲蔡凡熙以《癡情男子漢》入圍金馬獎最佳新演員。（圖／取自蔡凡熙臉書）
出道過程順遂　亟欲打破框架

不過，他的好演技無庸置疑，而在這三個少年角色，為何挑了膽小怕事的富二代好學生王鴻全，而非更張揚外放的張博偉，蔡凡熙接受《NOWnews今日新聞》專訪時揭露了心境，認為年輕時個性確實很像張博偉，經常帶頭去玩、會衝第一，進入演藝圈後心態變了，現在的蔡凡熙更像劇裡那個徬徨的少年，出道後進入一個不熟悉的環境，凡事都有人安排，不知道該何去何從，決定先跟隨著大家，「這個角色的最後轉變，就像我內心期望的逃離框架，也很幸運導演看出我的渴望」。

演員出身的柯震東，利用優勢挖掘出新世代的潛力，《黑的教育》演員們都繳出了不同過往的優秀成績單，蔡凡熙自認是即興發揮派的演員，這部戲像是三個人玩出來的成品，在不斷互相丟接球擦出火花，透過電影的大量特寫聚焦下，演員的一舉一動無所遁形，這個不同於偶像劇裡總在微笑的蔡凡熙，讓觀眾們眼睛為之一亮。

▲宋柏緯（左起）朱軒洋、蔡凡熙主演《黑的教育》。（圖／記者陳明中攝影）
▲宋柏緯（左起）朱軒洋、蔡凡熙主演《黑的教育》，表現不俗。（圖／記者陳明中攝影）
被問到最難演的一幕？蔡凡熙看完電影後，分析最後在海產店的那場戲，情緒非常融入，演來相對過癮，回想起最開場的天台戲，當焦點在別人身上時，他仍在思考著，怎麼把被動、懦弱的王鴻全演得不那麼無聊，哪些細節能處理得更好一點。

他透露其中的轉變，是過往不喜歡看回放畫面，會擔心自己不夠好看、太過在乎角度，怕養成一種壞習慣，傾向自由發揮，讓鏡頭捕捉畫面，現在演戲經驗豐富了，反而能理性對待自己的表演，理解每個鏡頭的意義，配合鏡頭演出，畢竟鏡頭和表演這兩者相輔相成，才能在小小的觀鏡窗裡給出最立體的一面。

▲蔡凡熙主演《黑的教育》。（圖／記者陳明中攝影）
▲蔡凡熙不願被定型，希望每種角色都能駕馭。（圖／記者陳明中攝影）
跟隨時代風潮　證明演技全方位

從電視劇《通靈少女》出道，以《癡情男子漢》入圍金馬最佳新人，那個陽光溫暖的蔡凡熙，似乎更受到觀眾青睞，看完《台灣犯罪故事》、《黑的教育》後，不禁感嘆這張臉不演偶像劇太可惜，這個演技去演偶像劇，也顯得有點浪費了。

年紀輕輕的他，坦言還在摸索，不斷尋求機會，在同齡演員競爭中，他沒有那種侵略性的強勢作風，笑稱自己是個「不太會去爭的人」，試鏡時會盡力做到最好，但私訊導演自我推薦的事做不出來，也鮮少在社群平台抒發心聲，對戲劇的想法選擇放在心裡，未必想講出來，或許有一天成為祕密武器。

▲蔡凡熙坦言拍《台灣犯罪故事》每天班表都有被打的戲。（圖／Disney+）
▲蔡凡熙在《台灣犯罪故事》詮釋被刑求的軍人，轉變相當大。（圖／Disney+）
許多人對他的形象定調在可愛、憨厚的鄰家男孩，這也是他亟欲打破的框架，問他想轉型嗎？蔡凡熙坦言隨遇而安，不會特別想挑戰什麼，也不羨慕別人演了什麼角色，「跟著時代走吧，現在這個時代不一樣了，要跟著它變換，我可以演類型片，也可以演偶像劇，想讓業界知道，我不是只會演一種戲」。

至於未來想成為怎樣的演員？蔡凡熙的目標是強尼戴普，並非著迷於他的帥氣外貌或角色，「小時候愛看電影，看完電影不會去查詢演員，他很強的是，我看了10幾部電影，長大之後才發現這些角色都是同一個人，帶來很大快樂跟驚喜，我想成為那樣的演員，我希望大家更認識我的角色，而不是蔡凡熙」。

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