獨／「通往天堂的階梯」斷裂濺血！作者發話：不想修理了
台東南迴藝術季裝置藝術「通往天堂的階梯」，日前遭女遊客無視警示攀爬，造成裝置斷裂倒塌，女遊客也流血受傷送醫。對此「通往天堂的階梯」作者、南迴藝術家家周聖賢今早（10日）接受《NOWnews》訪問，無奈表示「講不聽、勸不動，乾脆就躺平不管了！」並說目前未接獲台東縣文化處修復通知，但他個人偏向「不要再修復或重製，因為問題還是一樣會發生」。
記者徐銘穗/綜合報導
女遊客「爬」斷的裝置藝術「通往天堂的階梯」位在台東大武鄉台九線公路旁，是2021年台東縣政府舉辦南迴藝術季14件作品中的一件，由南非藝術家藝術家范德莫威（Strijdom van der Merwe）和南迴藝術家周聖賢所創作，因梯子前方就有無敵海景，是南迴熱門拍照打卡點，儘管設有禁止攀爬告示，但攀爬脫序亂象仍層出不窮。
「事件發生之後，我都沒有去現場看...」周聖賢今早接受《NOWnews》訪問時無奈表示，開展以來不斷發生攀爬等脫序事件，讓他感到憂心不已，「我花了近半年調適心情，就給他們爬，就不要出意外，講不聽、勸不動，乾脆就躺平不管了」，沒想到他擔心的事情還是發生了，呼籲大眾要尊敬藝術作品，「可以多看，但是不要亂摸、亂動」。
對於受害「躺平」的「通往天堂的階梯」後續處置，周聖賢說他目前還沒有接到文化處的相關維修邀約或討論，「如果能再佇立原處是最好，但是尊重作品的觀念沒有建立，再多的防護也是徒勞」，不過他也說，「我是偏向支持不要再修復或重製，因為問題還是一樣會發生」。至於未來創作規劃，周聖賢則說，「目前沒有任何創作大作品的規劃、計畫，還是繼續專注在金工上」。