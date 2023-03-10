All in中華隊被打爆！鳳梨「運彩冥燈」又發威：心碎一地
2023年世界棒球經典賽（WBC）8日開打，台灣首戰對上巴拿馬以5：12慘敗，總教練林岳平賽後坦承投手表現欠佳，讓大批球迷震驚又失望，也被稱為「洲際慘案」。不只球迷吐血，就連買運彩支持中華隊的民眾也相當傻眼。對此，網紅鳳梨（吳泓逸）當晚歐印（All in）中華隊，結果看到如此下場，也無奈直呼：「整個心都涼一半去了」。
記者郭佩蓉/綜合報導
鳳梨先前在世足賽瘋狂買運彩，但是每次幾乎都慘賠，因此被網友封為「冥燈」。此次經典賽開打，他在賽前透露：「08這門歐印了…不要開玩笑。」結果不意外又再度「失算」，忍不住在臉書發文抱怨：「荷蘭那場運彩穩穩過關，我便增加信心期待晚上中華隊的表現，晚上時間一到就坐在電視前面滿心雀躍，結果上半場巴拿馬5：1，08整個心都涼一半去了」。
鳳梨表示，本來以為應該還有希望，結果卻以12：5慘輸巴拿馬，「我本以為台灣主場優勢，但我卻忘記卡達主場那次教訓，我徹夜輾轉難眠…久久無法自我」，並在留言處補充：「中華隊上半跟全場都GG…我的心也跟著碎了一地」。
貼文一出，網友也紛紛留言：「博弈名言~人多的地方不要去啊」、「昨天看你梭哈，覺得大事不妙」、「08看到也涼了一半」、「冥燈發威啊」、「鼠薯，下一場下注的話，要記得先分享給大家知道是下哪一隊」、「請下對家，謝謝」、「感謝鼠淑的明燈，我大贏，感謝鼠淑（叔叔）讚嘆鼠淑（叔叔）」、「你可以不要再下中華隊了嗎，拜託你了反指標」。