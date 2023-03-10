《黑暗榮耀2》上線倒數！Netflix伺服器準備好擠5000萬人
韓劇《黑暗榮耀》一開播立即成為熱門話題，無論是劇情、角色及彩蛋都讓觀眾看得津津樂道，而今（10）日即將迎來第二季，讓苦等3個月的劇迷們十分期待，但Netflix先前曾舉辦第一季劇情期中考活動，當時就因流量太大造成網站一度癱瘓，如今第二季即將上線，也讓許多人擔心伺服器是否能順利承載。
記者賴禹妡/台北報導
《黑暗榮耀》主要劇情包含校園霸凌、復仇、豪門婚姻以及不倫戀等情節，讓許多觀眾看得相當過癮，對於第二季劇情走向十分期待，即使和第一季上線時間相隔3個月，討論熱度仍只增不減，然而Netflix日前舉辦的「第一季複習期中考」活動，卻因太多人湧入而導致網站癱瘓，當時Netflix就緊急出面道歉，並表示會盡快檢查伺服器問題後，讓活動重新上線。
而今日《黑暗榮耀》第二季即將上線，甚至是一次上架第9到16集，肯定有大批劇迷在螢幕前等候，有韓媒預測若全國有5000萬人同時觀看，伺服器是否會再次當機？對此Netflix回應，並沒有為此特別準備，但現在Netflix的伺服器不會有問題，委婉暗示無論今日觀劇流量多大，系統應該都能正常承載。
※【NOWnews 今日新聞
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