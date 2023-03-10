經典賽／打輸日本！中國球迷揭「2事」爽炸：我們進步了
2023棒球經典賽開打，中華隊首戰敗陣巴拿馬，而B組預賽中國首戰對上魔王日本，同樣也以1：8大比分慘敗。不過，對於中國隊球員的表現，中國球迷們已經心滿意足，表示包括第四局能夠從大谷翔平手中敲出安打，甚至整場比賽還有轟出陽春砲，不少中國球迷認為「實力大增！」直言「我們真的進步了！」
記者張嘉哲/綜合報導
昨日中日大戰可以說是互有攻防，中國隊前7局不斷瓦解日本的攻勢，然而其中精彩表現包括，第四局上半時，中國隊球員楊晉從「二刀流」大谷翔平手中敲出安打，讓中國隊有了首次上壘的機會！
另外在第六局上半更猛，中國隊靠著開路先鋒梁培，從去年央聯三振王、巨人右投戶鄉翔征手中敲出陽春砲，直接幫助當時的中國隊比數追到1：3，讓比數只有2分的落後，可以說是連自己的隊友都不敢相信！
然而雖然最後日本以8：1力退中國，不過楊晉的安打以及梁培的陽春砲都被剪輯精華在微博瘋傳，不少中國網友表示「大谷是世界一流的投手，能從他手上敲出安打，可不一定是每個人能做到的！」、「梁培真的好棒呀TAT！希望我們能再多發展棒球」、「能從大谷手中敲安，並且對日本隊得分....中國棒球已經進步了！」、「我們真的有進步的呀....雖然棒球不是很被重視，加油呀！」