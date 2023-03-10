林襄15秒性感片被挖出！遭嗆「難怪孫生跟妳分手」不忍了
樂天女孩林襄擁有精緻五官、E級火辣身材，IG坐擁154萬人追蹤，是許多人心目中的啦啦隊女神，甚至紅到日本，被日媒形容是「異次元等級」的正妹，近來入選2023年世界棒球經典賽（WBC）「經典女孩」替中華隊應援。不過疑似是聲量太高，又被網友挖出2021年拍的性感TikTok影片，慘遭酸民攻擊，對此，她也直接霸氣回嗆4字。
記者郭佩蓉/綜合報導
林襄2021年在TikTok上傳一支「咚咚舞」影片，只見她妝髮精緻，穿著黑色性感蕾絲爆乳馬甲，搭配黑色透膚吊帶襪，超兇戰衣讓傲人上圍、神級S曲線一覽無遺，她還跟著音樂不斷左右晃動，引起大批粉絲無限遐想。
影片曝光後，許多網友紛紛留言：「太辣了」、「林襄我喜歡妳」、「這件戰衣真狂」、「這套很厲害」、「太襄了」、「非常有誠意，讚」；卻也有酸民嘲諷：「誰會沒事在家穿這樣？故意的吧！」，對此，林襄也霸氣回嗆：「嗯啊，怎樣！」正面反擊酸民。幾天後，她又穿著寬鬆細肩白洋裝，「遮好遮滿」大跳「狠的咚咚舞」，豈料仍被酸民攻擊：「難怪孫生要跟妳分手」、「好漂亮的花瓶」，她也再度狠嗆：「無聊」、「真的。」展現高EQ。