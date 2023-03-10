快訊／正式獲第3任期！全票通過 習近平連任國家主席
中國十四屆全國人大一次會議，10日上午9點在人民大會堂舉行第三次全體會議，表決關於國務院機構改革方案的決定草案、第十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案、總監票人及名單草案，選舉中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席、第十四屆全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長，以及中華人民共和國副主席。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
今天的會議，應出席代表2977人，實際出席2952人，缺席25人，出席人數符合法定人數。收回的票數均等於發出的選票數，根據中國相關選舉和決定任命辦法的規定，此次選舉有效。
據中媒最新消息，中華人民共和國國家主席，確定由習近平以2952票（全票）結果連任，將展開史無前例的第3任期，中華人民共和國中央軍事委員會主席也同樣由習近平獲任。中華人民共和國國家副主席則由韓正出任，一樣是全票通過，接替王岐山。
至於第十四屆全國人大常委會委員長，當選人為趙樂際。第十四屆全國人民代表大會常務委員會副委員長，當選人有李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·扎克爾。
第十四屆全國人民代表大會常務委員會秘書長，當選人為劉奇。