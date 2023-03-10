兩岸恢復直航「10+13」票價能降？旅遊業者：短期不可能
由於中國疫情趨於穩定，加上各國國境開放，台商也有返台需求，陸委會昨（9）日宣布兩岸恢復直航「10+13」方案，包括恢復廣州在內的10個客運直航點，另有13個包機航點。對此創新旅行社董事長李奇嶽表示，開放後相當樂見陸客回歸，尤其恢復兩岸航點，對航空公司來說「可回收一半的產值」。至於旅客最關心的票價部分，李奇嶽坦言短期內還見不到降價的跡象，在僧多粥少的情況下，除非未來航點航班持續增多，才有機會慢慢看到票價回歸常軌。
記者汪睿琦/綜合報導
疫後目前兩岸僅上海、廈門、北京、成都等5個定期航點對飛，陸委會宣佈恢復直航「10+13」方案，有望紓解兩岸往返的大量需求，也有望帶動兩岸旅遊市場恢復熱絡。李奇嶽表示，以旅遊業者的視角來看，相當樂見陸客回歸。不過陸客回歸到底對台灣觀光市場有甚麼影響或提升？「增加產值」是一大關鍵，「陸客在2019年以前是台灣入境旅客最多的，兩岸旅遊的復甦，從航空到旅行社、旅館、交通、餐飲，都算是很大的市場。」
李奇嶽強調，兩岸航線的產值占航空公司將近一半。「他們（陸客）是一塊很大的市場。」
不過眼下陸委會宣布大開深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個大陸直航點，李奇嶽仍舊搖頭，旅遊業最希望解除禁團令。「還是期許大陸過來、或台灣過去的旅遊團限制趕緊打開。台灣觀光主要還是需要團客經濟注入，不只是航空公司包機商機，對旅行社乃至於餐廳業者，都是一劑強心針。」
最後，旅客最關心的就是機票是否有望降價？李奇嶽說：「任何市場剛開，價錢都會高，這是基本常識。」因為班機少、人多，僧多粥少的情況下，價錢怎麼降得下來？只能看未來航點航班會不會持續增多，目前的高票價才有望降溫。