2024最新民調藍營侯朱配墊底　趙少康：團結非綠才可能贏

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趙少康分析說，綠營中賴清德的支持度看起來是一支獨秀，但若把賴清德、陳建仁等加起來支持度是57.64％，藍營朱立倫、郭台銘、侯友宜加起來是61.24％，藍營三人加起來是比綠營人選高，只是綠營是獨尊賴清德，藍營是郭、侯還都各有支持者。
民調顯示，民進黨內可能提名候選人支持度，賴清德最高為46.47%，勝過行政院長陳建仁7.91%以及鄭文燦的3.26%；泛藍陣營中則是侯友宜最高33.45%，高於郭台銘的19.70%以及朱立倫8.09%；若將民眾黨、無黨籍候選人擺一起比較，柯文哲支持度是30.54%、郭台銘則是23.33%。
民進黨可能提名候選人組合支持度方面，賴清德搭配鄭文燦為正副總統候選人，賴燦配有17.10%非常支持、32.54%可能支持、18.73%不太支持、8.87%絕對不支持；國民黨可能提名候選人組合支持度，詢問侯友宜搭配朱立倫為正副總統，侯朱配獲得5.32%非常支持、28.70%可能支持、27.36%不太支持、9.12%絕對不支持。
無黨籍及民眾黨若是詢問郭台銘搭配柯文哲為正副總統，獲得5.97%非常支持、31.12%可能支持、26.59%不太支持、13.01%絕對不支持。
在詢問到是否支持侯友宜長盡早宣布參選總統一題時，12.91%非常同意、40.33%同意、18.01%不同意、2.46%非常不同意；至於是否支持鴻海創辦人郭台銘，盡早回歸國民黨，6.15 %非常同意、27.21 %同意、31.50 %不同意、9.51 %非常不同意。
趙少康問「侯友宜你在等什麼？」他早就說侯應該早點表態，當時新北市長選舉大贏林佳龍時，就應該趁勝追擊，宣布參選總統，一路往上走，就會當選，現在侯友宜不講話，怕被議會質疑要參選，還要「侯侯做代誌」，不可能躲。
趙少康說，綠營人選已經定於一尊，既然朱立倫認為侯是最強母雞，就要有最強母雞的樣子站出來。