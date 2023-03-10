南投收容所辦義診　志工慰問移工

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2月26日一大早，身著藍天白雲制服的慈濟志工們就到達移民署南投收容所準備「義診服務」，活動在慈濟志工們及全場移民署人員衷心祈禱後啟幕，從報到、就診，到領藥，由收容所同仁及慈濟志工全程陪伴，南投收容所並貼心安排越南及印尼籍受收容人協助翻譯，醫師們以親切溫和的態度撫平受收容人的緊張情緒，為所有受收容人看診，義診活動進行4個多小時後圓滿落幕。慈濟志工定期至該收容所義診，感動了眾多受收容人，更讓受收容人身心靈的病痛得到最佳的治療與疏解，牽動了善的因緣，更成就了受收容人返國後，當一個樂於幫助他人的人。
來自越南的阿威感動地說道，逃逸時擔心受怕，來到這裡，不但得到收容所充滿同理心的付出關懷，甚至有慈濟志工不分國籍與種族，在肢體及言語上釋出愛心及撫慰，溫暖了在異鄉無依的心靈，他決定回到家鄉也要加入慈濟愛心助人的行列。
南投收容所所長林建宏表示，因為有善的種子，經過細心的培養，而後開花結果，人醫之愛、菩薩有情，慈濟付出大愛，照顧受收容人身心靈，深深打動異鄉遊子的內心，也使得收容所洋溢著溫馨之情。感恩慈濟功德會的長期溫馨關懷，南投收容所也會全力配合，除了照顧受收容人的身心，更讓愛不分國籍的傳承，使台灣友善的力量傳到世界各地。