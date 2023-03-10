有朋自遠方來！ 泰國姐妹校參訪修平科大送免費好禮

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修平科大副校長吳東昇表示，泰國姐妹校此次到校參訪，主要是討論今年4月20日至28日於曼谷校區舉辦的「INTERNATIONAL YOUTH CAMP 2023」(2023國際青年營)，以及8月16日至18日於泰國華欣校區合作辦理的國際研討會各項籌辦事宜。
值得一提的是，為展現友好姊妹學校誠意，泰方允諾「2023國際青年營」活動，提供3名免費名額給修平學生，並支付在泰國研習期間的所有費用。為此，修平科大特別委由國際處國際中心與應用英語系老師，針對申請者進行口試，最後錄取資管系王義茗、人資所林偉延以及企管系陳柏綸等3名學生，好運讓同學們羡慕不已。
修平表示，即將於4月在泰國舉辦的「國際青年營」活動，由於能出國與其它國家學生交流，有助於拓展國際視野，且泰方提供的優惠又太誘人，在校內掀起熱烈迴響，申請學生十分踴躍，為此泰國校方幾經考量，又加碼開放3個免費名額，讓意外獲選學生雀躍不已，直呼「天上掉餡餅」，太幸運了。
修平科大吳東昇副校長表示，「國際化」的議題深受全球重視，期盼透過國際交流和合作，引導修平朝質量並重方向發展，並擴增學生出國進修和實習機會，培育修平學子具備優質競爭力，成為職場閃亮之星。