經典賽／同樣慘敗！球迷揭「中華隊1事」輸中國：頂住了
2023棒球經典賽開打，中華隊首戰敗陣巴拿馬，而B組預賽中國首戰對上魔王日本，同樣也以1：8大比分慘敗。不過，對於中國隊球員的表現，就有網友討論「這把中國隊打日本的表現有幾分」貼文引起廣大熱議，不少人也拿中華隊日前表現作為比較，認為中國至少「前七局表現滿分」，相比中華隊首戰前局失手，最終敗陣的比數更是與對手差距更遠。
記者張嘉哲/綜合報導
昨日中日大戰可以說是互有攻防，中國隊前7局不斷瓦解日本的攻勢，然而其中精彩表現包括，第四局上半時，中國隊球員楊晉從「二刀流」大谷翔平手中敲出安打，讓中國隊有了首次上壘的機會！另外在第六局上半，中國隊靠著開路先鋒梁培，從去年央聯三振王、巨人右投戶鄉翔征手中敲出陽春砲，直接幫助當時的中國隊比數追到1：3，讓比數只有2分的落後，雖然最後未能挺住讓比數拉開至1：8，但前七局比賽獲得兩岸網友盛讚！
反觀中華隊首債前七局的表現，從第四局開始沿路掉分，到第六局更是直接爆炸，第七局上半結束後險些被「扣倒」，所幸七局下半靠著「吳念庭」的中外野2分砲挽回局勢，免於「提前結數比賽」的結局，不過最終比數仍然是4：12，有極大的差距。
而就有網友在PTT貼文指出「不管是教練調度、打者表現、投手、守備都很明顯與以前我們認知的中國隊不一樣，尤其能在面對日本全明星隊上可以尻他一發，這些都是中華隊很難做到的事情吧？大家給中國隊的表現打幾分呢？」貼文一出，不少網友紛紛回應「前七局絕對一百，整個頂住了」、「前七局打得比中華隊好吧，超過一百分」、「中華隊最後比數也比人家差得多啊，前七局絕對贏中華隊啦」、「前七局超過一百，後兩局正常發揮20分」。
而今晚中華隊將進行第二場比賽對陣義大利，義大利隊今年陣容滿滿大聯盟球員，堪稱美國二隊，日前在大聯盟投手「黑暗騎士」哈維領軍下，讓古巴吞下二連敗，顯然中華隊今晚勢必奮力一搏，來終止這連敗的紀錄！