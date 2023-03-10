經典賽／別管義大利吃啥了！玩樂園「穿這樣」免費爽吃餐
2023世界棒球經典賽於台中洲際棒球場現正火熱開打，沒想到球迷們不只關心賽事消息，連義大利隊球員伙食也躍上話題焦點。現在不用管他們吃甚麼了！小人國主題樂園祭出「dress code買票免費送價值100元餐券」，凡民眾穿著棒球裝到現場購買2張票券，就能拿到免費餐飲券！活動明起限時2天（3/11-3/12），快衝小人國一起為中華隊加油應援！
記者汪睿琦/綜合報導
小人國主題樂園今（10）日宣布，為力挺在WBC經典賽奮力揮棒的中華健兒，特別推出3/11-3/12限時兩天快閃活動，無論是不是球迷，只要你穿棒球衣/戴棒球帽，到現場購票2張就能免費在園區中吃價值100元的餐飲商品，最幸福的是，現場購票「不指定」，想買甚麼票種都可以，只要湊滿2張就可以兌換！
另外，義大OUTLET MALL也祭出即日起到3/17力挺中華隊活動，只要在商場中的NIKE、adidas、New Balance、PUMA、Under Armour、MLB等指定櫃位消費滿額3000元，憑發票+E卡即可兌換「棒球預測卡」1張，完全預測四強排名即有機會獲得電子抵用券500元，還不趕快揪運動品牌控朋友買起來！