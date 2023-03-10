經典賽／中華隊戰義大利「運彩賠率」！最高22倍買法曝光
中華隊WBC世界棒球經典賽預賽首戰敗給巴拿馬，今（3/10）晚間7時第二戰對上義大利，台灣運彩公布最新賠率，最高衝上22倍，也就是若下注2萬元猜中即可抱回44萬元。不過，雖然感性想投中華，但理性卻選義大利，據運彩業者現場觀察，押義大利的人比押中華的多。
記者徐銘穗/綜合報導
中華隊今晚迎戰有多名大聯盟球員助陣的義大利，台灣運彩開出此戰不讓分賠率，較看好義大利拿下2連勝，賠率為1.45，中華隊則是2.15。除不讓分外也有讓分、總分大小、勝分差及單雙等玩法，若玩勝分差，又選中華隊主勝6分，賠率最高衝到22倍，但賠率高相對命中率難度也高。
士林夜市知名「飛來發彩券郎」店長表示，今日最精彩的賽事當屬中華對戰義大利，部份愛國球迷力挺台灣的心不改，「只是投注的錢變少」，從首戰萬元投注變成只有幾千塊，有聽到球迷說：「不要跟錢過不去！」不過，要是中華隊今晚沒有贏下來，晉級的機會會變得非常渺茫。
運彩業者觀察，比起中華，義大利最多人搶押。若以2萬元投注玩「不讓分」，賠率是中華2.15、義大利1.45，押義大利贏，猜對的話可多賺2.3萬。若是玩賠率最高22倍的「勝分差」，而且「中華勝6分以上」成真，即可抱回44萬元，和4.3萬形成10倍差。
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