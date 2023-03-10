經典賽／中華隊慘敗！球迷曝「最大遺珠」：為何不選他

經典賽／中華隊戰義大利「運彩賠率」！最高22倍買法曝光

▲2023WBC經典賽中華隊今晚第二戰對上義大利，運彩賠率最高22倍。（圖為中華隊投手鄧愷威／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）
▲2023WBC經典賽中華隊今晚第二戰對上義大利，運彩賠率最高22倍。（圖為中華隊投手鄧愷威／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）

記者徐銘穗/綜合報導

中華隊WBC世界棒球經典賽預賽首戰敗給巴拿馬，今（3/10）晚間7時第二戰對上義大利，台灣運彩公布最新賠率，最高衝上22倍，也就是若下注2萬元猜中即可抱回44萬元。不過，雖然感性想投中華，但理性卻選義大利，據運彩業者現場觀察，押義大利的人比押中華的多。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊今晚迎戰有多名大聯盟球員助陣的義大利，台灣運彩開出此戰不讓分賠率，較看好義大利拿下2連勝，賠率為1.45，中華隊則是2.15。除不讓分外也有讓分、總分大小、勝分差及單雙等玩法，若玩勝分差，又選中華隊主勝6分，賠率最高衝到22倍，但賠率高相對命中率難度也高。

▲中華對義大利賠率以勝分差中「中華台北 主勝6」的22倍最高。（圖／翻攝自台灣運彩官網）
▲中華對義大利賠率以勝分差中「中華台北 主勝6」的22倍最高。（圖／翻攝自台灣運彩官網）
士林夜市知名「飛來發彩券郎」店長表示，今日最精彩的賽事當屬中華對戰義大利，部份愛國球迷力挺台灣的心不改，「只是投注的錢變少」，從首戰萬元投注變成只有幾千塊，有聽到球迷說：「不要跟錢過不去！」不過，要是中華隊今晚沒有贏下來，晉級的機會會變得非常渺茫。

運彩業者觀察，比起中華，義大利最多人搶押。若以2萬元投注玩「不讓分」，賠率是中華2.15、義大利1.45，押義大利贏，猜對的話可多賺2.3萬。若是玩賠率最高22倍的「勝分差」，而且「中華勝6分以上」成真，即可抱回44萬元，和4.3萬形成10倍差。

《NOWnews》提醒您，購買彩券應衡量自身情況，勿因購買彩券影響日常生活。



更多「經典賽開打」相關新聞。

經典賽／中華隊今首戰巴拿馬！運彩下注「7玩法」懶人包

經典賽／遭酸要換國球！台灣爆「1球類」超強　成績曝光

獨／「通往天堂的階梯」斷裂濺血！作者發話：不想修理了

全台最貴5間總統套房公開！冠軍在台中　睡一晚噴111萬元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀