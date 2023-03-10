《黑暗榮耀2》來了！6條線索全是雷　這組密碼藏天大祕密

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《黑暗榮耀》第一集開頭就出現一名白髮蒼蒼的房東奶奶，她不僅知道同珢的職業，一見到對方拜訪就說：「妳終於來了！我等了妳好久了！」並送給同珢一朵喇叭花，該朵花就是《黑暗榮耀》海報同珢拿的那朵，也是主視覺之一，此外，房東奶奶把房子低於市價租給如炡和同珢，讓同珢可以直視觀察仇人涎鎮家裡情況，主動提供幫助，網友猜測房東奶奶的身分一定不單純。
尹昭熙的屍體在哪？
第一季中，與同珢一樣遭受同儕霸凌的昭熙，最後被人頂樓推下死亡，同珢全程目睹，凶手疑似就是五人幫其中一人，同珢以此為把柄，挑撥慏梧，多年來，昭熙的屍體疑似一直放在如炡工作的醫院，不過最後打開冰櫃的那場戲，裡頭卻不見屍體，網友懷疑屍體被有心人士藏起來，甚至瘋猜昭熙其實還活在世上。
孫慏梧真的死了嗎？
預告片裡，慏梧被拿酒瓶重擊頭部濺血，似乎因為知道殺害昭熙的真凶而被滅口，雖然鏡頭只拍凶手下半身，但凶手穿白色漸層長裙，疑似女性，而眼尖的網友發現該套服裝，與涎鎮在官方劇照中的套裝是同一件，大膽推斷凶手可能就是她。
同珢恐怖媽媽的下場？
第一季裡，同珢的復仇照片牆上，貼有親生母親的照片，第二季預告中，同珢媽媽看似被涎鎮教唆，跑去女兒任職的學校裡大鬧，另一幕，涎鎮冷冷地嗆同珢：「不管我殺了妳還是把妳煮熟，都能再找一支電棒捲對付妳！」埋下同珢媽媽將登場的伏筆，而收錢聯合涎鎮霸凌女兒的同珢媽媽，最終下場為何？備受關注。
孫慏梧的秘密曝光？
預告片中，有一幕惠程拿著疑似iPad的電子產品又哭又張嘴狂笑，情緒似乎震驚到快崩潰，讓人想起第一季裡，慏梧曾不經意向惠程透露自己的iPad密碼為「6969」，因此有可能惠程發現了慏梧不為人知的秘密。
朴涎鎮老公發現女兒非親生
涎鎮外遇高中同學宰寯，宰寯自幼患有色盲，無法辨別紅色、綠色，預告片裡，涎鎮的老公河度領走近兩排大衣櫃，一臉震驚到不敢置信，因為發現自己沒有紅、綠色的衣服，由於色盲會遺傳，間接揭曉自己的女兒不是親生骨肉。