「全天候」掃蕩黑幫　中市警強勢臨檢展決心

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9日晚間，中市警六分局長賈立民率隊到轄內多家易滋事場所執行高強度擴大臨檢及重要路段定點路檢，展現警方強勢執法作為，針對轄內黑道幫派聚集地點加強掃蕩，並開展系統性掃黑，當發現任何與黑幫有關之處所，即與市政府相關局處聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源，透過365天不間斷的勤務攻勢，「全天候打擊」勢要將不法分子杜絕於外。
賈立民表示，將持續貫徹「幫派零容忍」的堅定立場，並落實「清源專案2.0」計畫，針對社區大樓、旅宿業、酒店、KTV等娛樂場所加強臨檢清查掃蕩，執行三打掃黑策略，以「迅速緝獲滋事分子，打擊作亂團體掃蕩活動據點與連坐檢肅成員切斷金源」，將不法暴力集團連根刨起，避免犯罪藏匿其中；經統計自112年3月迄今，已偵破各類重大刑案，查獲毒品案件17件22人、槍砲案件1件1人、詐欺案件6件27人、檢肅治平目標1件6人。
第六分局呼籲，餐飲業者對於幫派舉辦大規模的餐會活動應全力配合警方臨檢查緝，共同形成治安防護網，不讓黑幫滋擾社會秩序，以壓制黑幫氣焰，對於任何膽敢危害社會治安的各類犯罪，警方都會嚴加究辦、決不寬貸，不容有任何挑釁公權力的行為發生。