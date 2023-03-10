中正紀念堂競圖優勝！空椅代替蔣公銅像、以開放面對威權

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本次競圖共收到142件來自國內外的作品，包含台灣、日本、美國、澳洲、德國、馬來西亞、中國、香港、印度、菲律賓等地的參賽者，所有的作品以匿名的方式，經評審委員會討論後，淘選出社會組、學生組各15件入圍昨品，今天宣布各5件獲得優勝。
其中孫啓榕以「福爾摩沙基地」為題，由都會森林公園、自由廣場、台灣非營利組織總部、威權博物館、台灣藝術中心等5大概念組成。
他以家具行即可買到的木椅，取代蔣公銅像，未來人人都可以坐在上面、朝向各種方向，而非現在只能朝向總統府。他說，想藉此打破中正紀念堂一言獨裁、造神的意象，以開放來面對威權，並由此發展出5大概念。
他說，希望將該空間變成森林公園、常民化的公共空間，因此保留原有植栽，只動了堂體。想以眾聲喧嘩來取代一言獨裁，把自由廣場打開，中山南路地下化延伸到國圖，沿途設置書店，成為市民生活空間；除了把中正紀念堂大廳變成空椅展示，並在堂體下方跟周邊做了12個院子，給予台灣各種NGO團體發聲空間；威權博物館則是在中正紀念堂周圍，圍了一圈刻滿威權歷史的玻璃，讓大眾以透明來追求歷史真實。
另外，台科大學生團隊以「聲之行」為題，獲得學生組優勝。團隊成員許凱棠說，面對中正紀念堂的轉型，希望將核心定調在強化「人民的聲音」，破除傳統威權的意識形態， 而非去除古蹟本身。
因此走進新的園區，一樣可以在自由牌樓下，一眼看到中正紀念堂，不同以往的是許多的地形起伏、植栽在畫面中出現，紀念堂不再是「唯一」。
他說，走過自由廣場後，發現剛遠處看見的地形隆起，下方其實是一個個民眾活動的空間，提供了大量的遮陰，是自由廣場活動的延伸。兩側隆起的中央有一道蜿蜒的淺水道，它的終端連接著中正紀念堂的「神道」，民眾自由的在兩側穿梭，小孩在水道嬉戲，這條道路不再是只屬於某些人。
另外，在中正紀念堂的前方，一道大橋遮蓋了象徵權威高度的階梯，走到了橋上，如今我們都可以站 在這「自由的基礎」，用一樣的高度看向園區。