礁溪老爺火警停業3天！「3補償機制」房客發6000元慰問金
位於宜蘭礁溪的礁溪老爺酒店昨（9）日晚間7點左右地下室餐廳冒出濃煙驚傳火警，據陸續曝光的現場狀況來看，連飯店大門都能清楚看到濃煙不斷竄出。礁溪老爺當晚就立即將438位房客、30位用餐食客以及98飯店工作人員，共計566人緊急疏散，並且發布公告3/10起停業3天到3/12。今（10）天礁溪老爺酒店說明補償最新進度，包括當天住宿房客會拿到全額退費，以及每房6000元的慰問金；用餐食客則能拿到1200元慰問金，後續處理態度頗為積極。
記者汪睿琦/綜合報導
今礁溪老爺酒店仍積極處理昨晚驚傳火警意外，據酒店方了解，當天有2位貴賓與1位同仁遭濃煙嗆傷送醫，其餘目前並無造成其他傷亡。礁溪老爺指出，當晚飯店方已全程陪同傷者到礁溪杏和醫院就診並全額支付醫藥費，強調「會全力配合並負起全責」。
針對驚嚇到當晚賓客，礁溪老爺祭出3大關懷機制。首先當天住宿房客將拿到全額退費，並由礁溪老爺付費安排至礁溪鄰近酒店住宿，同時每房補償6000元慰問金；再者為當天用餐賓客也將拿到全額退費，同時每人提供1200元慰問金。至於在停業期間（3/10-3/12）已預訂礁溪老爺住房的賓客，也可免費取消或向飯店詢問延後作業。
針對礁溪老爺補償措施，當天不少賓客都表示非常滿意。據各大臉書住房社團網友討論，有當天被疏散的網友大讚飯店當下處理得非常好，不僅提供避難賓客毛巾、背心、毯子保暖，還有小點心、飲水可以果腹，然後就近找了礁溪寒沐酒店、長榮礁溪酒店協助賓客入住；還有人針對礁溪老爺全額吸收補貼，大讚「五星級飯店處理的方式就是不一樣」！話題持續發燒中。