李光耀子女大亂鬥！李顯龍遭胞弟控訴「政治迫害」

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李光耀過世後，故居「歐思禮路38號」如何處置引爆新加坡第一家庭的紛爭。李顯揚與姊姊李瑋玲堅稱，李光耀晚年時多次要求新加坡政府保證，在他去世後必須拆除故居，因為他不想要這裡成為「供人崇拜的遺跡」。但李顯龍表示，保留李光耀故居的決定來自父親李光耀而不是他本人，強調李光耀原本確實屬意拆除歐思禮路故居，在聽取時任內閣的意見後，改變主意同意保留故居。面對弟弟李顯揚指控他違背父親遺願，李顯龍的律師發表聲明駁斥，並對李光耀最後的遺囑版本提出質疑。
新加坡建國之父李光耀有3名兒女，分別是長子李顯龍、女兒李瑋玲和小兒子李顯揚。李顯揚與李瑋玲早在2017年就把和李顯龍的不合檯面化，當時李顯揚和李瑋玲在共同發表的聲明指出，他們在自己的國家遭到嚴密的監控，覺得非常不舒服，「我們感受到老大哥無所不在」，李顯揚更聲稱將離開新加坡，在「可見的未來內」都不會再踏上國土。
李顯揚長子李繩武是知名經濟學家，近期獲頒全球知名的2023年斯隆研究獎（Sloan Research Fellowship）。他不久前曾在社群媒體發文，直指李氏家族的遺囑風波緣自於李光耀希望拆除故居，但這會對李顯龍產生政治不便，李顯揚和李瑋玲為了堅持父親遺願，遭李顯龍濫用國家機器逼迫。他強調，祖父李光耀遺囑已宣讀多年，但新加坡政府卻以司法手段改寫歷史，以符合李顯龍的說辭。