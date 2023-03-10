經典賽／中華隊慘敗！球迷曝「最大遺珠」：為何不選他

經典賽／調整到位了？美國第二場官辦熱身賽完封天使

▲WBC「美國隊長」Mike Trout（圖／美聯社／達志影像）
▲WBC「美國隊長」Mike Trout（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

世界棒球經典賽C組官辦熱身賽迎來第二天賽程，在首日意外被舊金山巨人打敗的「衛冕軍」美國隊，今天則是要跟「隊長」Mike Trout所屬的洛杉磯天使隊交手，形成罕見的Trout對決天使畫面，前役輸球的美國隊，面對陣中多達10位球員支援各國經典賽的天使，打起來不手軟，整場打了10支安打拿下6分，投手群包含天使隊支援的選手，7人合力封鎖住天使打線，最終美國隊就以6比0完封天使，以勝利迎接之後的正賽。

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本場比賽最關鍵的時刻發生在第3局，前兩局無功而返的美國隊，3局上半首名打者Tim Anderson就擊出長打，而本場比賽鎮守二壘防區的Mookie Betts在他後面打出接續安打，Trout打出中外野出局後，Paul Goldschmidt選到四壞球保送，他的下一棒，也是他在聖路易紅雀的隊友Nolan Arenado此時相中天使隊投手Tyler Anderson的一顆失投球，轟出左外野的大滿貫，就此將比賽定調。


新任「美國隊長」Trout今天面對自己的隊友打得十分客氣，三次上場打擊僅靠著保送上壘一次，還留下3個殘壘，兩場熱身賽累積4打數無安打，Betts則是狀況火熱，兩場累積5打席全部上壘，包含3支安打、2次四壞球保送，而其他包含Goldschmidt、Arenado也都維持不錯的手感。


美國隊此役派出曾「旅韓」的亞利桑那響尾蛇投手Merrill Kelly先發，主投3局只被敲出一支安打，還送出4次三振無失分，他退場後由Daniel Bard、Devin Williams、Brooks Raley各投一局，最後3局則由天使隊支援的投手接手，6人皆沒有失分紀錄。


天使隊本場比賽則推出休賽季以3年合約簽下的左投Tyler Anderson先發出賽，但他僅投了2.2局就被敲出多達7支安打、送出兩次四壞球保送，遭Arenado的滿貫砲狙擊失掉4分，承擔此役敗投。



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