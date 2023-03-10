100年100部台灣電影！名人聯袂推薦草坡上看電影聽歌
今年高雄春天藝術節《影･響 台灣Ⅱ》草地音樂會將於3/11-12晚上七點在高美館草坡登場，集結超過100部珍貴的台灣各年代珍貴電影畫面、53首歌曲旋律，搭配楊智欽指揮帶領高雄市交響樂團現場演出眾人回憶深處的音樂旋律，更邀請范逸臣、蘇婭、李千娜、林生祥、楊大正、文香、陳明章及世紀合唱團共同帶來多首耳熟能詳的電影主題曲。高雄市長陳其邁稱「這是高雄市政府送給台灣電影的一封富有深深愛意的情書，讓每一位大人小孩都能來看台灣電影的發展步履。」
記者陳美嘉／高雄報導
今年主辦單位高市府文化局再度邀請資深電影人藍祖蔚擔任節目製作與主持，並攜手譽有電影魔術師的金馬剪接大師林雍益操刀重現百部電影精華，此外，從電影到音樂，密不可分，今年邀請的台灣名作曲及編曲家陣容更是龐大，節目內容比起2016年第一集《影･響 台灣》50年50部加倍升級。
導演王小棣說「我覺得草地音樂會是很棒的，尤其是跟電影有關……」、導演魏德聖說「在草皮上可以坐可以躺，從電影音樂出發……特別是我參加過2012年賽德克巴萊草地音樂會那一場，還蠻震撼的，最重要是音樂好聽……」，藍祖蔚說道「導演在作品中找點下音樂時，無非就是想替電影安上翅膀，以便飛得更高更遠，更鑽進人心。」這也說明了為何電影除了畫面縈繞腦海外，還有配樂可以自成一路的深繫人心。此外，包括郭南宏、吳念真、林生祥、朱延平、柯智豪、瞿友寧、陳明章、陳其邁、藍祖蔚等人也都拍攝影片推薦《影･響 台灣Ⅱ》。
高市府文化局提醒已購票觀眾不要忘記週六晚上五點半開始進場、七點準時開演，今年抵達音樂會現場有更方便的交通選擇，歡迎多加利用大眾運輸工具-輕軌可達直達C21「美術館站」步行約2-3分鐘即可到達音樂會現場喔！3/11-12《影･響 台灣Ⅱ》100年100部台灣電影草地音樂會票券仍熱售中，一人一票已開放自由飲食，天然草坡座席勿攜帶椅子進場，票價499元(四張九折)購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網購票，最新節目資訊請上臉書「高雄春天藝術節」FB+IG或春藝官網查詢。