「國民前妻」鄭家純談婚姻生活哭了 老公喝醉整夜睡路邊
由Up直播製作的節目《藝外爆紅》由派翠克主持，節目第三集邀請從國民老婆變成國民前妻的鄭家純（雞排妹）暢聊婚姻生活，她分享老公AKIRA某次喝醉，直接在路邊睡過夜，她笑到落淚地說：「早上睡起來發現旁邊的枕頭上有雜草，詢問老公後才知道這些荒唐事。」可見婚姻生活十分幸福有趣。
記者侯家瑜/綜合報導
鄭家純在去年11月底時無預警宣布結婚消息，對象是大2歲的日籍小兒科醫師AKIRA，令大票粉絲心碎滿地，自己也笑稱已從國民老婆變身國民前妻。而婚後時常台日往返飛行的鄭家純，這次特別登上Up直播節目，被問到交往過程與婚後生活，她分享與老公是透過交友軟體認識，「原本也沒有特別感覺，後來覺得對方太有趣，才繼續發展下去，AKIRA是超直的直男，求婚時也沒有任何浪漫橋段，只有簡單的問一句『要不要結婚』。」
鄭家純坦言從小就很嚮往婚姻跟家庭，但因為與老公成長背景、文化都不同，相處上很有挑戰性，並提醒未婚的男女，不論過往累積了多少戀愛經驗，在步入婚姻後都派不上用場，一切都要從零開始學習。最後鄭家純大方回應近期討論度很高的「捐精」話題，直球對決網友回應：「捐精是一個很正常的行為，還有營養費可以拿何樂而不為。」也提到自己目前已是退役寫真女星兼人妻，不會再遵循著偶像女神的模式生活。