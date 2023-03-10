馬俊麟曾爆不倫戀！經典賽見「中華隊遭網暴」嘆：多寬容
世界棒球經典賽（WBC）8日開打，中華隊首戰對上巴拿馬以5比12比分慘敗，許多網友看了球賽後開始抓戰犯，先發捕手高宇杰因失誤慘遭酸民惡搞，維基百科被篡改成「奶油王子」，旅美投手鄧愷威則被封「奶油公主」，讓男星馬俊麟忍不住出面力挺球員，奉勸大家在網路上要多點同理心及寬容。
記者賴禹妡/台北報導
中華隊輸球後，馬俊麟看到很多人開始抓戰犯，甚至還篡改球員維基百科，讓他昨（9）日晚間在臉書上吐露心聲，表示一般人可能連巴拿馬在哪都不知道，對球隊實力也不了解，其實過去他們參加經典賽的成績並不好，甚至紀錄還輸中華隊，但8日確實就是表現比較好，「運動比賽就是這樣，比賽沒有打勝負都是很難說的」。
馬俊麟指出，球員也都是經過不斷努力才能登上大舞台，輸球肯定很難過，卻還要面對後面的比賽，在心情調適上並非易事，「嘴上說不在意，可是多少人會往心裡去？別忘了球員很多也是二十來歲的年輕人啊～」
馬俊麟過去曾和王瞳陷入不倫戀風波，遭到網路謾罵多年，甚至因此丟了工作，讓他有感而發直言，比賽固然有很多值得檢討的環節，大家可以選擇當鍵盤教練或事後諸葛發洩情緒，但在網路世界上，還是要像日常生活一樣尊重他人，多點同理心及寬容，這樣世界上會少很多想不開的人，且不要存僥倖心態覺得網路發言沒人看到，「只要是一般大眾可以看到的地方：YouTube、PTT、臉書公開的社團、line新聞底下留言等等，就都是公領域，都符合妨害名譽，公然侮辱的條件」。