經典賽／中華隊快看！義大利先發投手竟藏「秘密新武器」

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台南Josh翻看卡斯特拉尼（Ryan Castellani）去年在3A的成績，發現他防禦率高達11.97，控球出現很大狀況，僅主投不到30局就丟出40個四壞保送以及8個觸身球。不過卡斯特拉尼在去年4月時擔任Closer時表現出色，出賽4場拿下3次救援成功，因此才一度被拉上大聯盟，投了2.2局無失分，但又被降回3A，此後卡斯特拉尼的控球問題就越來越嚴重，最終也在七月底遭運動家隊3A釋出。
台南Josh持續調查，發現之後卡斯特拉尼（Ryan Castellani）前往知名棒球運動中心Driveline ，更從中發現Castellani有多了一顆武器球種，就是「均速89MPH的卡特球」，這是他以前在大聯盟未使用過的球種，此外他的伸卡球93MPH、滑球85MPH，可能是Castellani現在最常使用的3個球種。
台南Josh認為，可以特別注意Castellani的滑球，因為數據上顯示，他的滑球與過往有所變化，先前Castellani滑球的平均轉速約在2300，但現在可以投到2600甚至2700以上，「這也許是Driveline幫他新設計出來的滑球」。
台南Josh最後也說，雖然Castellani去年在3A的成績不是很好，但從去年8月起，就沒有任何他的實戰資訊，「可能要特別提防一下他的這顆新的卡特球以及轉速上升後的滑球」。
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