房市／買氣年後緩回溫 台中「這兩族群」最敢進場購屋
去年下半年房市觀望氣氛濃厚，但在股市回穩與遞延買氣累積一定能量後，信義房屋統計前兩月房市，農曆年後買氣有緩步回升態勢。以台中為例，信義房屋中六區協理洪振祐觀察到，換屋族看屋與購屋意願較強，農曆年後總價2000至3000萬的換屋產品，詢問度明顯提高；另一類則是高資產客戶，因應《平均地權條例》上路後對私法人購屋限制加嚴，近期也開始出手，鎖定高總價8000萬至1億元的住宅產品，作為置產之用。
家庭消費中心/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，今年1、2月六都的移轉棟數較去年同期明顯呈現衰退，但隨著外在情勢利空逐漸淡化，2月開始，市場有一小波遞延買盤回流，主要是過去一段時間所累積的遞延買氣。
洪振祐進一步說明，以台中為例，有兩種類型的購屋族群較為積極。第一種是換屋族，有別於首購、小資族，面對市場景氣變化，觀望心態比較濃厚，換屋族則因對房市較不陌生，對整體房價曲線比較了解，反而敢在此時進場，以爭取更大的議價空間。
而一般來說，換屋族主要鎖定總價2000至3000萬的物件，並偏好周邊綠覆率高、近醫療院所、生活機能佳等條件的蛋黃區地段，例如三大屯區、北區、西區等。這類型物件，無論預約看屋量或是交易量，在農曆年後都有成長。
至於第二種較積極出手的客群，則是高資產客戶。洪振祐說明，《平均地權條例》上路後，對私法人購屋限制更趨嚴格，手邊熱錢多的高資產客戶，因仍有置產需求，故趕在新法上路前出手購屋，主要鎖定總價8000萬至1億元的高總價住宅產品，只要建商品牌佳、地點精華，就能達到保值的效果。