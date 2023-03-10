宏佳騰推2新車！小改款Dory喊降價1萬元 機車界掀價格戰
繼Gogoro大降7180元後，消費者們又有便宜可搶！宏佳騰機車今（3/10）推出兩款新車，小改款Dory 125碟煞版及全新Gather 125三輪商務機車，其中新車價為6萬9800元的Dory 125碟煞版，震撼宣布調降1萬元，Gather 125現金購車則現折8000元，超有感。
記者徐銘穗/綜合報導
主攻粉領小資市場的Dory 125碟煞版，外觀主打「天使光LED大燈」與造型獨特的「雙軌道均光LED尾燈」，空間設計上有加大前置物空間、20公升大容量置物車廂以及寬敞腳踏空間，加上76公分低座高及省力中柱設計的貼心設計，搭配6公升大容量油箱，官方提供的綜合續航力達313公里，年油耗量為86公升。
同步推出了商用三輪機車Gather 125，是繼宏佳騰2021年10月發表全台首款電動三輪商務車款Ai-2之後，推出的全新燃油版商用三輪車款。Gather 125後雙輪傳動系統採用三點一面設計，轉彎時可同步調配兩組後輪速率，過彎時依然能夠保持平穩載貨，無須擔心路面顛簸。
此外，Gather 125配置的Class D頂規汽車等級頭燈，讓夜間行車視野依然清晰無虞，因應頭家載貨需求，提供46公分加寬前腳踏、52公分加寬後置物空間，後置物空間採平坦化設計，讓載運貨物時更加穩固牢靠，搭配省力駐車拉桿的輔助，即使貨物較重也不用因為立中柱或踢側柱，額外增加工作負擔。
除了Dory 125小改款新車售價跌降1萬元外，宏佳騰也推出三月專屬促銷方案，即日起至3月31日止，新購全新Gather 125（售價12萬1500元）可享現金購車現折8000元或信貸36期零利率二擇一；購買New CO-IN車系可享現金購車現折7000元或信貸36期零利率與信用卡24期零利率優惠三擇一；入主MY車系的車主，即同步贈送「騎士多用途防水包」。此外，相關機車精品也有折扣。