《黑暗榮耀2》他拿套套玩弄涎鎮！同珢閨密刪嘿咻房畫面

宋慧喬復仇大作《黑暗榮耀 第二季》今（10日）正式上線，孫慏梧（金建宇 飾）證實遇害，受害地點還是朴涎鎮（林智妍 飾）跟全宰寯（朴成勳 飾）偷情的精品店「午寐」休息室，凶手為周邊女性，結果關鍵證據卻被文同珢（宋慧喬 飾）的高中閨密金京蘭（安索約 飾）全部刪掉。
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事實上，文同珢以高中被霸凌墜樓致死的尹昭熙（李昭隸 飾）為誘餌，招攬孫慏梧為盟，豈料被對方反咬；孫慏梧拿著得到的有力武器準備大撈10億，便把朴涎鎮叫到「午寐」休息室，威脅朴涎鎮暗示自己的口袋有「高中名牌」，結果朴涎鎮發現卻是保險套，孫慏梧見狀後笑說：「妳讓我用一下這個（保險套），我就折價1000萬，如果可以不用（保險套），就再減1000萬！」行為徹底惹怒朴涎鎮，她拿起酒瓶猛砸對方頭部，孫慏梧立即「腦袋開花」，血染休息室。
另一方面，全宰寯到「午寐」時，店員金京蘭告知「朴涎鎮的老公來過」，還在休息室待上一陣子，全宰寯調查休息室監視器時，詢問監視畫面保留天數，以及是否刪除過，金京蘭表示：「10月19日前的檔案都不在了，我格式化過一次。」並透露是「涎鎮要我刪的」，猜測被刪除的畫面，應是她攻擊孫慏梧的犯罪現場。
此外，金京蘭在第二季中，曾因見到文同珢感到驚慌，才發現她身上同有電棒燙傷痕，原來金京蘭正是文同珢的高中閨密，但在文同珢退學後，金京蘭淪為被霸凌的對象。網友猜測金京蘭跟文同珢應是裝不認識，以便未來復仇計畫。《黑暗榮耀2》更多完整劇情可至Netflix收看。
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