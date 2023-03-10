陳其邁取經IP萌經濟　擬推「雙熊聯名」活動商品

高雄市長陳其邁9日帶著高雄熊參訪熊本縣「營業部長兼幸福部長」的「熊本熊」部長辦公室和紀念品商店。陳其邁更以身為高雄觀光大使、「高雄熊上司」的身分，攜手高雄熊提前為3月12日生日的熊本熊慶生，而原本未值班演出的熊本熊也在高雄熊的呼喚中驚喜登場，活力滿點的表演讓現場「卡哇伊」笑聲不斷。
記者陳美嘉／高雄報導
陳其邁表示，在熊本到處都有滿滿的熊本熊IP，例如，熊本機場的行李輸送帶正是由熊本熊萌樣領航；飛機一落地就能感受到熊本熊世界級吉祥物的魅力與行銷巧思。而熊本熊廣場不僅有琳琅滿目的紀念商品，熊本熊部長辦公室內也張貼日本各大名人的簽名；此外日本知名車商本田（Honda）也特別為熊本熊量身打造越野摩托車，非常吸睛；這讓身為重機迷的陳其邁馬上就被圈粉。
陳其邁笑稱，回國後也開會認真評估、面試「高雄熊」是否可成為部長，同時還要安排空間展售高雄熊相關商品，讓「高雄熊」成為高雄觀光代言人，產官合作一起拚高雄城市行銷、拚國際觀光、拚經濟！
高市府觀光局長高閔琳說明，熊本縣吉祥物「熊本熊」，其可愛的形象吸引世界各地遊客造訪熊本，並讓熊本熊廣場成為日本人氣觀光勝地之一；而其周邊商品多年來銷售額累計已超過一兆日圓。
高閔琳表示，高雄可取經熊本經驗，進一步規劃培育「高雄熊」成為高雄觀光大使，創造產值豐富的高雄IP萌經濟。為讓雙方在觀光交流上有更大的突破，也將進一步和熊本縣洽談推出高雄熊與熊本熊「雙熊聯名」的相關活動與商品，讓高雄市與熊本縣攜手推進台日友誼與國際觀光。