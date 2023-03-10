羅志祥愛犬見「朱碧石」嚇到狂吠！影片曝光 10萬人笑瘋
男藝人羅志祥（小豬）近來爆出與舊愛周揚青復合一事，女方第一時間跳出來澄清，強調自己目前單身，他日前出席活動時也以「朱碧石」身分回應：「我不知道欸。」否認傳聞。昨（9）日，羅志祥在臉書PO出影片，分享愛犬Yuki看到朱碧石的第一反應，不僅瘋狂吠叫還嚇到漏尿，讓他忍不住直呼：「真的傻眼，跟看到鬼ㄧ樣」。
記者郭佩蓉/綜合報導
羅志祥昨日在臉書曬出影片，表示：「Yuki看到碧石的反應，跟看到鬼ㄧ樣。」只見牠先是拔腿狂奔，還不斷對著朱碧石狂吠，甚至嚇到漏尿，可見受驚嚇程度不小。就算朱碧石對著Yuki熱情跳舞也沒用，讓朱碧石難過地坐在地上直呼：「我有這麼醜嗎？連狗都怕！」還好最後Yuki鼓起勇氣湊近一聞，才認出原來這是主人，這才開始放心撒嬌，還興奮到跳上朱碧石身上。
事實上，朱碧石是羅志祥過去在節目中打造的女裝角色，幽默風趣的樣子深受大批網友喜愛。影片一出，已有將近10萬人觀看過，網友也紛紛笑回：「超好笑的，最後還是認出爸爸了」、「笑死我啦」、「好想知道Yuki 內心的陰暗面」、「這個反應太真實了」、「嚇到原地閃尿」、「狗狗表示現在還沒七月啊」、「Yuki OS: 很熟的感覺但又不敢肯定，怎麼怪怪的」、「嚇到灑尿」、「看到鬼哈哈哈哈哈」、「好好笑」。