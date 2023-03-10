胡瓜錄節目幫忙顧徐新洋 揭當年「提攜徐乃麟主持」原因
民視節目《最強綜藝秀》 今（10）日開放媒體錄影探班，主持人胡瓜、賴慧如等人接受訪問，其中受封為 「綜藝新三鮮」的胡釋安、徐新洋和孫克傑受到關注，胡瓜笑說同為星二代的胡釋安、徐新洋，表現一樣好，不過爸爸們就不一樣了，而他也分享當年徐乃麟會加入他行列，由戲劇轉戰主持的原因。
記者侯家瑜/台北報導
徐乃麟曾在節目《百戰百勝》受到胡瓜提攜，他上月受訪時，坦言雖然現在與對方較少聯繫，不過基於過去的革命情感，胡瓜應該會幫他照顧兒子徐新洋。徐新洋表示為了練習「氣球爆破賽」暴瘦了5公斤，胡瓜笑說：「新洋就算不在爸爸的節目，他還是很認真。」胡瓜也說兒子與徐新洋表現一樣好，但話鋒一轉，開始吐槽徐乃麟，「但爸爸不一樣好喔！安安有去過乃哥節目嗎？他（徐乃麟）連找都沒找過！這就是爸爸不一樣的地方，你就好好去做生意！」
此外，胡瓜也說當年在節目《百戰百勝》時期，徐乃麟原本在拍瓊瑤八點檔，有天突然找上他，「他（徐乃麟）不能有吻戲、床戲，不是他不願意，是他老婆會生氣，我避免讓他們家有爭執，所以才找他來主持節目，或許問題會比較少，所以他才待在我身邊做《百戰百勝》。」
胡釋安則分享與胡瓜同台工作，可以多了解爸爸的工作內容，「我才知道他身邊，原來可以有很多美女。」談及他先前因節目《食尚玩家》與小禎去香港，胡瓜怕姊弟倆吃不飽，私下特地塞錢，而胡瓜今天也澄清此舉非犒賞孩子，而是交代他們要犒賞辛苦的工作人員，還補充笑說：「我不能拿給姊姊，姊姊會拿去買衣服。」