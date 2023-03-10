中華隊決戰義大利！Yuri甜挺「釣林襄喊4字」 球迷嗨爆
世界棒球經典賽（WBC）開打，中華隊首戰對上巴拿馬以5比12比分慘敗，今（10）晚即將迎戰義大利，全台國民都幫忙集氣，而身為經典賽「夢幻21人」啦啦隊成員的Yuri，也在昨晚發文向球員們喊話，並曬出多張甜美應援照，讓球迷們眼冒愛心直呼「相信TeamTaiwan，接下來叡不可擋」，更引來應援團另一名成員林襄留言打氣：「襄信你們！」
記者賴禹妡/台北報導
今晚台灣中華隊即將開戰義大利，Yuri昨日在IG上曬出多張應援照，並發文喊「台灣隊的國手們！我相信你們喔！一直一直相信！」只見畫面中，Yuri身穿應援制服，手比愛心露出嘟嘴、甜笑等表情，讓人看了立馬融化，她也對球員們信心喊話：「不管遇到怎樣的難關，我們都會一直在身後當你們最強最堅定的後盾！」
照片曝光後，引來網友幫忙集氣，「我們一起幫中華隊加油」、「會一直守在電視前的」、「相信TeamTaiwan，接下來叡不可擋」、「相信讓義大利隊大分心」、「我也一直相信妳們喔」、「本屆中華經典啦啦隊女孩才是最強陣容」、「沒有問題中華隊一路橫掃直奔日本」、「有叡叡一定可以的」、「美到叡不可擋，中華隊加油」。
另外，應援團成員林襄也留言力挺「襄信你們」，再搭配3個火焰符號，讓球迷們全嗨翻直呼，「我襄信！」、「怡起襄信！」、「明晚怡起襄信」、「怡起襄信啦啦隊」、「我襄信妳」。