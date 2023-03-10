恢復對中國10定期直航點 民進黨：照顧台商、合主流民意
陸委會昨日宣布，與中國之間現有有5個航點繼續直航，另規劃今日起開放10個定期航班航點及13個包機航點，並於清明節前開放小三通客運中轉。民進黨今（10）日表示，民進黨對兩岸互動的一貫立場即是以務實負責任的態度，推動疫後健康有序的交流。期待兩岸能藉由逐步穩健的恢復往來，共同建構疫後兩岸良性互動新局。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨指出，陸委會此次規劃開放之10個定期航班航點，以及共13個可供包機申請之航點，涵蓋台商密集地區與兩岸商務往來頻密城市，充分展現我方政府對在中台商及國人之關懷照顧，以及對兩岸經濟、社會及文化等交流互動秉持的不變善意。
另外，根據陸委會最新民調，多數民意支持政府在考量兩岸情勢發展及兼顧經濟與防疫下，逐步調整兩岸交流與人員往來，同時認為應在調整邊境管制措施同時，加強安全管理以維護兩岸交流秩序。民進黨認為，陸委會依據疫情狀況與民生需要，以穩定的步調恢復兩岸間的交流往來，完全符合台灣主流民意。
針對中共表示「要和平、要發展、要交流、要合作」，民進黨重申，兩岸關係穩定發展的關鍵，應該奠基於「和平、對等、民主、對話」，我們樂見中國對於和平的聲明，期盼兩岸能在雙方理性、平等及相互尊重與不設任何前提下坐下來談，展現務實負責任的態度，共同建構疫後良性互動新局，維護兩岸民眾福祉。