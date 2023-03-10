晶華酒店聯名飯糰遭轟！他打開「一灘爛泥」：比Joeman糟
飯糰又出事！網紅Joeman與7-ELEVEN聯名的御飯團近來屢遭批評「太貴」、「吃起來普通」，甚至出現對折促銷情形。未料，超商與五星晶華酒店最新推出的聯名御飯糰也出事，有網友PO開箱照批評，「為什麼你的牛肉化成一灘爛泥？吃不到口感…」，認為比同樣也是59元的Joeman飯糰還糟糕。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前在臉書「爆怨公社」貼出霜降牛肉御飯糰精美包裝與撕開包裝的實照對比，問說「晶華酒店為什麼你的牛肉化成一灘爛泥？吃不到口感」，還認為比近日被罵爆的Joeman飯糰還糟糕。
網友看完紛紛留言，「晶華不過是掛名而已，品管還是超商啊」、「你居然有勇氣買，我光站在那邊看包裝就不想碰」、「就和牛的肉汁啊！啊不然59元要買到飯+和牛嗎？」、「和牛就是入口即化～所以才沒口感」，不過也有人說「我昨天吃的是『一塊肉』喔！肉是不錯」。
此波話題飯糰是由晶華酒店與7-ELEVEN聯名，由晶華酒店主廚指導料理，共推出義大利麵、燉飯等6款商品，售價在59元至109元間，其中59元的御飯糰有霜降和牛及黑松露白醬鮭魚兩種口味，號稱可以用銅板價吃五星料理，去年也曾上市。